Rekord kraju, 6.71 m. Drzwi do Europy otworzyły się przed 21-letnią Polką

Rekord Polski U-23 Anny Matuszewicz w skoku w dal. Trzeci rezultat w naszej halowej historii

W drugiej kolejce 21-letnia Matuszewicz skoczyła bowiem 6.71 m. Znakomity i szybki rozbieg, dobre odbicie, choć kilka centymetrów zapasu jeszcze zostało, świetna parabola. Wylądowała, tak się wydawało, niedaleko przed siódmym metrem . To oczywiście pewne zakrzywienie w kamerze, niemniej widać było, z jak wielkimi oczekiwaniami spoglądała na telebim. A tam pojawiło się 6.71 m - nowy rekord życiowy, nowy rekord Polski do lat 23, trzeci wynik w historii naszej lekkiej atletyki pod dachem.

Faworytki rozdzieliły więc medale między sobą, a Matuszewicz już w poniedziałek powinna wiedzieć, czy to wystarczy do występu w Holandii. Jak podkreśla Spodenkiewicz, jest też wielce prawdopodobne, że będzie mogła wystąpić w mistrzostwach świata w Chinach. Jej wynik jest 11. w tym roku na świecie, ale aż pięć wyżej należy do Amerykanek. A tyle do Nankinu nie może lecieć.