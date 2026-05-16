Rekord Duplantisa, po chwili ta właściwa wysokość. Szanghaj zamarł 3 razy

Nie ma w dzisiejszej lekkiej atletyce gwiazdy większej niż Armand Duplantis. I nie jest to teza specjalnie kontrowersyjna. Nie chodzi już nawet o kwestię samych zwycięstw, bo tak samo trudno jest pokonać Faith Kipyegon w biegach na średnich dystansach czy Sydney McLaughlin-Levrone na jedno okrążenie, z płotkami lub bez. Chodzi też jednak o tę całą otoczkę, którą Szwed tworzy wokół siebie. Jest tym jedynym, wyjątkowym gwiazdorem.

I do niego należy kilkanaście najlepszych wyników w historii, w każdym sezonie bije kilka razy rekord świata. W tym też już to uczynił, jeszcze po dachem. Gdy w marcu w Uppsali wyśrubował rekord świata do 6.31 m.

Teraz zaczął sezon letni w Chinach, w pierwszych zawodach Diamentowej Ligi, choć na dobrą sprawę miała to być druga rywalizacja. Tę w Dosze przesunięto na czerwiec, zawody na 40-tysiecznym Shaoxing China Textile City Sports Center Stadium inaugurowały więc kolejną edycję tych elitarnych mityngów, z których jeden odbędzie się w drugiej połowie sierpnia w Chorzowie. Też zresztą z udziałem Mondo, któy w naszym kraju również bił rekordy świata.

Chińczycy postarali się to, by rywalizacja tyczkarzy w ich pierwszej z dwóch (ta w Xiamen odbędzie się za tydzień) Diamentowych Ligi była na odpowiednim poziomie. Na starcie pojawił się nie tylko Armand Duplantis, ale też i Emanuil Karalis, podopieczny naszego trenera Marcina Szczepańskiego, który delikatnie stara się kąsać rekordzistę świata. Dziś Grek jednak trochę przesadził - zaczął od wysokości 5.70 m, brakowało mu wyczucia odległości. Pokonał poprzeczkę za trzecim razem, ale już na 5.90 m - poległ. Mimo że fruwał dużo wyżej, to spadał z góry na tę poprzeczkę. I skończył dopiero na siódmej pozycji.

Armand Duplantis, Diamentowa Liga Szanghaj-Keqiao 2026

Duplantis "na rozgrzewkę" poprosił o 5.60 m, efekt okazał się do przewidzenia. A później 5.80 m na dobrą sprawę dało mu.. zwycięstwo. Jako jedyny zaliczył tę wysokość w pierwszej próbie, Australijczyk Kurtis Marschall dokonał tego w trzecim podejściu.Poległ jednak na 5.90 m, podobnie jak Karalis.

Został więc już samotny Duplantis - najpierw pokazał kibicom w Shaoxing, jak wygląda perfekcyjna próba na 6.00 m. A później poprosił o 6.12 m - celem był rekord mityngu, należący do... Duplantisa, z zeszłego roku. I dorzucił metr do tego, co uzyskał na początku maja 2025 roku.

Wydawało się, że Szwed zrezygnuje z kolejnej próby bicia rekordu globu. Na stojakach pojawiło się jednak 6.32 m - Szwed spróbował. A stadion się wyciszał, by głośny "ooooo" reagować na próby Mondo. Pierwsza i druga były podobne - sporo jednak brakowało. A w trzeciej zrezygnował już w trakcie lotu. Na tym etapie sezonu forma geniusza tyczki nie jest jeszcze idealna.

Emanuil Karalis, w tle leżący Armand Duplantis

