Rekord Diamentowej Ligi w biegu z Bukowiecką. Nie ma mocnych na mistrzynię

Dziewięć dni temu w Dosze Natalia Bukowiecka przebiegła 400 metrów w 50.10 s - przez ponad 200 metrów biegła równo z mistrzynią świata z Budapesztu i mistrzynią olimpijską z Paryża Marileidy Paulino, później jednak Dominikanka włączyła doładowanie - nieosiągalne dla innych gwiazd jednego okrążenia. Może poza Sydney McLaughlin-Levrone, ale Amerykanka w tym sezonie ma przerwę macierzyńską.

W Katarze podopieczna trenera Marka Rożeja była druga, zdobyła sporo punktów do klasyfikacji Diamentowej Ligi, a to ważne w kontekście finału zawodów pod koniec lata w Brukseli. Dziś ważne były kolejne punkty, choć w znacznie mocniejszej obsadzie. I może wreszcie, w czwartym starcie indywidualnym pierwsze "49" z przodu w rezultacie.

Wyszło coś zupełnie innego.

Diamentowa Liga. Popis Marileidy Paulino w Paryżu. A co z Natalią Bukowiecką?

Polka tym razem biegła po czwartym torze, to ona goniła Marileidy Paulino. Czyli już inaczej niż w Dosze. A Dominikanka dwa tory nad sobą miała rewelacyjną Czeszkę Lurdes Glorię Manuel - halową mistrzynię świata z Torunia, która już biega poniżej 50 sekund.

To jednak Lieke Klaver zaczęła bardzo mocno, wysoko była Paulino, atakowała Stacey Ann Wiliams, która przecież dwa dni temu świetnie przebiegła ten dystans w Zagrzebiu - w 49.48 s. Dziś pokazała, że w innej części kontynentu jest w stanie uzyskać po 48 godzinach niemal bliźniaczy czas.

Najlepsza Marileidy Paulino, z prawej strony, w tle, Natalia Bukowiecka Anne-Christine POUJOULAT AFP

Na ostatnim łuku nie było już wątpliwości, kto wygra. Paulino znów włączyła szósty bieg, reszta stawki miała w swojej skrzyni biegów tylko pięć. Powiększała przewagę, choć oczywiście już nie przyspieszała, bo na tym dystansie nie jest to możliwe. Na metę wpadła w czasie 48.48 s - to nowy rekord Diamentowej Ligi, najlepszy czas w tym sezonie na świecie. Poprzedni rekord cyklu, sprzed dwóch lat z Londyny Nickishy Price, był gorszy o 9 setnych sekundy.

W tamtym biegu Bukowiecka poprawiła rekord Polski, dziś nie powalczyła o podium. Od początku biegłą w okolicach szóstej-siódmej pozycji, ale zwykle ostatnia prosta należała do niej. I była w stanie na niej odrobić kilka pozycji.

Dziś nie była w stanie, jakby wcześniej już spasowała. Kapitalnie pobiegła Manuel - poprawiła rekord życiowy. Poniżej 50 sekund finiszowała też Klaver, świetny wynik zanotowała Irlandka Mawdsley, którą znamy przecież z rywalizacji sztafetowych.

A Polka skończyła siódma - z najsłabszym czasem w tym roku - 50.81 s. Ona ostatnią setkę pokonała w 13.99 s, Paulino - w 13.13 s. Dzieliło je zaś niemal 2,5 sekundy - dziś Natalia za dużo straciła w połowie dystansu.

Diamentowa Liga w Paryżu. Bieg na 400 metrów

1. Marileidy Paulino (Dominikana) - 48.48 s (rekord Diamentowej Ligi)

2. Lurdes Gloria Manuel (Czechy) - 49.37 s (rekord życiowy)

3. Stacey Ann Williams (Jamajka) - 49.51 s

4. Lieke Klaver (Holandia) - 49.97 s

5. Sharlene Mawdsley (Irlandia) - 50.06 s (rekord życiowy)

6. Roxana Gomez (Kuba) - 50.07 s

7. Natalia Bukowiecka (Polska) - 50.81 s

8. Isabelle Black (Francja) - 51.15 s (rekord życiowy)

Natalia Bukowiecka (z prawej) i Marileidy Paulino Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP





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