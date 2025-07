Rekord Bukowieckiej, pękło 50 sekund. Niewiarygodne 300 metrów Polki. Ależ pogoń Paulino

- Kurczę, jestem bardzo zadowolona, bo widzę, że to idzie do przodu - mówiła w sobotni wieczór Natalia Bukowiecka, gdy w Poznaniu wygrała rywalizację na 200 metrów w memoriale Czesława Cybulskiego. Mimo zmęczenia po startach w Madrycie uzyskała drugi wynik w karierze (21.83 s). I zapowiedziała, że przed startem w Diamentowej Lidze w Monaco chce trochę odpocząć, by już w księstwie zaatakować granicę 50 sekund.