Rekord Bukowieckiego w 2026 roku. W 53. pchnięciu. Popis mistrza Europy

Niecałe trzy miesiące - tyle zostało do mistrzostw Europy w Birmingham, które będą najważniejszą lekkoatletyczną imprezą w 2026 na Starym Kontynencie. W Anglii złota powinien bronić Leonardo Fabbri, dwa lata temu w Rzymie triumfował ze znakomitym wynikiem 22.45 m. A my cieszyliśmy się z brązu - ale nie Konrada Bukowieckiego, a Michała Haratyka, który stracił cały poprzednik rok po urazie ścięgna Achillesa, a w obecnym szykuje się do powrotu. Czy zdąży zbudować formę i wywalczyć minimum do Birmingham?

Wtedy Haratyk o zaledwie sześć centymetrów pokonał dwóch rywali, w tym Anglika Scotta Lincolna. A Bukowiecki przepadł w eliminacjach, od początku sezonu z trudem przekraczał 20 metrów. Na Stadio Olimpico to się zaś nie udało.

Ten rok jest jednak inny. W każdym występie od stycznia Konrad uzyskiwał próby ponad 20-metrowe. Nie było tu jakiegoś wybitnego występu, ale za to równe. Wystarczające do tego, by zająć ósme miejsce w hali na świecie.

Po występie w Toruniu miał półtoramiesięczną przerwę od startów. Półtora tygodnia temu pojawił się w egzotycznym miejscu, na Barbadosie. I tam też było 20.31 m - czyli średnia z ostatnich miesięcy. To był jednak przedsmak prawdziwej rywalizacji, a taką dostarczył już mityng Memorial "Giulio Ottolia". Bo w nim Polak zmierzył się ze wspomnianymi już wcześniej Fabbrim i Lincolnem.

Mityng w Savonie. Najlepsze pchnięcie Konrada Bukowieckiego w 2026 roku

Gwiazdy pchnięcia kulą w najbliższą sobotę będą rywalizować w Xiamen - w Diamentowej Lidze. Fabbri też leci do Chin, czeka go potyczka z wracającym do rywalizacji Ryanem Crouserem, ale też z Joe Kovacsem, Rogerem Steenem, Tomem Walshem czy Jordanem Geistem. Włoch też zaczął sezon półtora tygodnia - od próby na 21.43 m we Florencji.

Konrad Bukowiecki

Dziś mistrz Europy z Rzymu był poza zasięgiem Bukowieckiego i Lincolna, grał w innej lidze. Zaczął od rzutu niemierzonego, później uzyskał już 21.88 m. I to właściwie przesądzało sprawę. Dołożył jeszcze 21.71 m i 21.18 m - każda z tych prób dałaby mu zwycięstwo.

Bukowiecki zaś walczył o drugą pozycję z Lincolnem - i byli bardzo blisko siebie. Najpierw Polak pchnął na 20.24 m, za chwilę Anglik odpowiedział - 20.80 m. W trzeciej kolejce Konrad posłał kulę na 20.70 m - było to jego 53. oficjalne pchnięcie w sezonie, zarazem najdalsze. Do Lincolna wciąż jednak trochę brakowało. I nie udało już się Anglika dogonić, w piątej kolejce sprzęt wylądował na 20.41 m.

Ten wynik jednak cieszy - i to bardzo. Poprzednio 29-letni zawodnik AZS UWM Olsztyn tak daleko posłał kulę w połowie sierpnia 2025 toku.

Konrad Bukowiecki





