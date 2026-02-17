Rekord, a zaraz wyrok. Mistrzyni z Tokio zdecydowała ws. HMŚ w Polsce

Cztery medale olimpijskie, w tym złoto w Paryżu w sztafecie mieszanej 4x400 metrów, trzy tytuły mistrzyni świata, fenomenalne rekordy Europy, a w hali na 400 metrów - także i świata. To osiągnięcia Femke Bol - niespełna 26-letniej zawodniczki z Apeldoorn, gwiazdy nie tyle europejskiego, co światowego formatu.

W Tokio wywalczyła trzy medale MŚ - złoto indywidualnie w biegu płotkarskim, srebro i brąz w sztafetach. W sierpniu 2022 roku w Monachium była w stanie zdobyć trzy złota, godząc biegi na 400 metrów (płaski i z płotkami) ze sztafetą. I zawsze tam była szybsza od Polek, które też uzupełniały podium.

W całym poprzednim sezonie tylko dwa razy została w indywidualnej rywalizacji pokonana - w mistrzostwach Holandii przegrała o dwie setne z Lieke Klaver na... 200 metrów, w Ostrawie zajęła trzecią lokatę na 400 metrów. I przybiegła tuż przed Natalią Bukowiecką, którą pokonała później w DME w Madrycie.

A tak same zwycięstwa - i złoto na 400 m przez płotki w stolicy Japonii.

Femke Bol uznała, że czas na kolejne wyzwania. A skoro nie może już ścigać się z Sydney McLaughlin-Levrone, która płotki zamieniła na płaski dystans i też została mistrzynią świata (a teraz spodziewa się dziecka), przeniosła się na... 800 metrów. O ile dość często następuje jeszcze łączenie 800 i 1500 metrów, to z 400 i 800 jest większa trudność.

Ostateczna decyzja Femke Bol. Nie będzie ataku na historyczny rekord. A później występu w Toruniu

Femke swoją decyzję ogłosiła jesienią, debiut na nowym dystansie nastąpił dziewięć dni temu w Metz. Bieg prowadziła Anna Gryc, za jej plecami od samego zejścia do krawężnika znajdowała się Bol. Dopiero na samym finiszu jakby trochę zabrakło 25-latce sił, niemniej i tak ukończyła 800 metrów w czasie 1:59.07. Została pierwszą Holenderką, która "złamała" barierę dwóch minut, pobiła rekord kraju.

Wkrótce jej trener Laurent Meuwly przekazał, że większa liczba biegów na tym dystansie nie była planowana, ale Femke zobowiązała się, że podczas mityngu w Lievin spróbuje poprawić najlepszy wynik w historii a dystansie 600 metrów. A ten od trzech lat należy do Keely Hodgkinson - wynosi 1:23.41.

W czwartek we Francji Brytyjka, wspólnie zapewne z Audrey Werro, będzie atakowała rekord świata na 800 metrów. Bieg Bol był w programie trochę wcześniej. I z niego zniknął.

Dziś Femke ogłosiła, że kolejne starty planuje dopiero w sezonie letnim. "Po ostatniej ciężkiej sesji na obozie, zmagam się z problemem z ścięgnem w stopie" - napisała w mediach społecznościowych. I zaznaczyła, że ta kontuzja - jak sądziła - umożliwi jej występy w Metz i Lievin. Tyle że pierwszy start we Francji przyniósł większy ból niż się spodziewała.

W tym roku wykorzystuję i używam swoje ciało w nowy sposób. To cienka linia i ciało mi powiedziało, że trochę już dla niego za dużo

To zaś oznacza koniec sezonu halowego, istotny także z perspektywy polskich kibiców.

To bowiem w Toruniu odbędzie się najważniejsza impreza pod dachem - halowe mistrzostwa świata. I to już za 4,5 tygodnia. Rok temu Bol nie występowała w hali - aż do mistrzostw Europy w Apeldoorn. A u siebie w domu pobiegła tylko w dwóch sztafetach - tej mieszanej oraz tej kobiecej. I dwa razy przyczyniła się do złotych medali.

A bez Femke "Pomarańczowi" tracą ogromny atut.

