Radość Swobody, zmiana po trzech godzinach. Brytyjka jeszcze szybsza

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Cały poprzedni sezon był dla Ewy Swobody trochę drogą przez mękę - bez medalu w hali, z kontuzją w kluczowym momencie latem. Trudno było się nastawiać na to, że już na starcie obecnych zmagań podopieczna trenerki Iwony Krupy wskoczy na aż tak wysoki poziom. A tymczasem w Warszawie zaskoczyła, uzyskała najlepszy czas na "setkę" wśród wszystkich Europejek, a przecież starty mają już za sobą: Zaynab Dosso, Dina Asher-Smith czy Patrizia van der Weken. Tymczasem ona uzyskała 10.99 s. A już trzy godziny później na szczycie doszło do zmiany.

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Amy Hunt (z lewej) i Ewa Swoboda. Dwie najszybsze Europejki w tym roku na 100 metrówDeFodi ImagesGetty Images

Półtora miesiąca temu Ewa Swoboda odpowiadała na pytania podczas specjalnego programu na instagramowym profilu memoriału Kamili Skolimowskiej. Była już miesiąc po halowych mistrzostwach świata, które - po raz drugi z rzędu - zakończyła bez medalu. A jednocześnie ponad miesiąc przed rozpoczęciem sezonu letniego, który w jej przypadku - zazwyczaj - startuje dość późno. Rekord padł zeszłego lata, bo pokazała się dopiero w Drużynowych ME w Madrycie, w ostatnich dniach czerwca. I zaczęła od 11.13 s, z tego rezultatu zdołała "zdjąć" zaledwie pięć setnych, półtora miesiąca później w Chorzowie. To tam przytrafił się też uraz, który zabrał szanse na walkę o finał MŚ w Tokio.

28-letnia wybitna polska sprinterka wciąż ma jednak olbrzymie ambicje. Udzieliła wówczas, w rozmowie m.in. z Marcinem Rosengartenem, odpowiedzi o swoje sportowe rekordowe ambicje. I wskazała, że to 10.85 s na 100 metrów oraz 6.93 s na 60 metrów. A najlepiej by było się dostać do olimpijskiego finału w Los Angeles.

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Wydawać by się mogło, patrząc na ostatnie dwa sezony Ewy, że to trochę nierealne marzenia. A tymczasem ona pokazała, że wciąż może osiągać wyniki nieosiągalne dla reszty Polek. I konkurencyjne dla najlepszych Europejek.

Diamentowa Liga w Sztokholmie. Amy Hunt z lepszym czasem od Ewy Swobody

Swoboda rozpoczęła bowiem sezon od startu w Konopacka Classic - mityngu w Warszawie. I zaliczyła najlepsze otwarcie w karierze - uzyskała 10.99 s. Mimo dobrej, ale wcale nie rewelacyjnej reakcji startowej (0.149 s) oraz dobrego, ale też nie idealnego wiatru (+0,9 m/s). A tymczasem pofrunęła na metę - dokonała tego, czego nie udało się dokonać jeszcze żadnej z Europejek w 2026 roku. A po kilka startów mają już za sobą te, które powinny walczyć o medale ME: halowa mistrzyni globu Zaynab Dosso, Patrizia van der Weken czy Dina Asher-Smith.

Uśmiechnięta lekkoatletka w sportowym stroju, z numerem startowym na piersi, trzyma w ręce bukiet kwiatów i unosi palec wskazujący do góry na stadionie lekkoatletycznym.
Melissa Jefferson-Wooden, triumfatorka DL w SztokholmieCHRISTINE OLSSON PAP/EPA

Ta sztuka, uzyskania czasu poniżej 11 sekund, udała się dotąd 28 zawodniczkom, tą ostatnią była Swoboda. A spoza Ameryki Północnej i Karaibów na liście była tylko dwie Nigeryjki: Rosemary Chukwuma (10.95 s) oraz Blessing Ogundiran (10.98 s).

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Trzy godziny po występie Swobody rozpoczął się sprint pań w Diamentowej Lidze w Sztokholmie. Tam już na wejściu można było przyznać pierwsze miejsce Melissie Jefferson-Wooden, aktualnej mistrzyni świata z Tokio. A ona nie zawiodła. Miała drugie wyjście z bloków, po Dosso, ale później już nie zostawiła żadnych wątpliwości. 10.84 s - i zdecydowane pierwsze miejsce.

A za nią trwała rywalizacja najlepszych Europejek. Słabo znów wypadły Dosso (11.22 s, piąte miejsce) oraz Asher-Smith (11.24 s, szóste miejsce). Dobrze wypadła van der Weken (11.05 s, trzecia pozycja), rewelacyjnie wręcz, jak na swoje możliwości - Holenderka Minke Bisschops (11.08 s, czwarte miejsce).

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A najlepiej z nich wszystkich - Amy Hunt. Brytyjka biegała w tym roku setkę w 11.12 s, a jej zeszłoroczny rekord wynosił 11.02 s. Tutaj zaś w połowie dystansu była już druga - i stale powiększała przewagę nad van der Wekend. Finiszowała z nowym rekordem - 10.97 s.

I teraz to ona, a nie Swoboda, otwiera europejską listę sprinterek.

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Kobieta z szeroko otwartymi ustami i wyrazem zaskoczenia lub ekscytacji na twarzy, trzymająca baner z kolorowym wzorem, tło rozmyte z dużymi elementami niebieskimi.
Ewa SwobodaAndrzej IwańczukReporter


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