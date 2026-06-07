Półtora miesiąca temu Ewa Swoboda odpowiadała na pytania podczas specjalnego programu na instagramowym profilu memoriału Kamili Skolimowskiej. Była już miesiąc po halowych mistrzostwach świata, które - po raz drugi z rzędu - zakończyła bez medalu. A jednocześnie ponad miesiąc przed rozpoczęciem sezonu letniego, który w jej przypadku - zazwyczaj - startuje dość późno. Rekord padł zeszłego lata, bo pokazała się dopiero w Drużynowych ME w Madrycie, w ostatnich dniach czerwca. I zaczęła od 11.13 s, z tego rezultatu zdołała "zdjąć" zaledwie pięć setnych, półtora miesiąca później w Chorzowie. To tam przytrafił się też uraz, który zabrał szanse na walkę o finał MŚ w Tokio.

28-letnia wybitna polska sprinterka wciąż ma jednak olbrzymie ambicje. Udzieliła wówczas, w rozmowie m.in. z Marcinem Rosengartenem, odpowiedzi o swoje sportowe rekordowe ambicje. I wskazała, że to 10.85 s na 100 metrów oraz 6.93 s na 60 metrów. A najlepiej by było się dostać do olimpijskiego finału w Los Angeles.

Wydawać by się mogło, patrząc na ostatnie dwa sezony Ewy, że to trochę nierealne marzenia. A tymczasem ona pokazała, że wciąż może osiągać wyniki nieosiągalne dla reszty Polek. I konkurencyjne dla najlepszych Europejek.

Diamentowa Liga w Sztokholmie. Amy Hunt z lepszym czasem od Ewy Swobody

Swoboda rozpoczęła bowiem sezon od startu w Konopacka Classic - mityngu w Warszawie. I zaliczyła najlepsze otwarcie w karierze - uzyskała 10.99 s. Mimo dobrej, ale wcale nie rewelacyjnej reakcji startowej (0.149 s) oraz dobrego, ale też nie idealnego wiatru (+0,9 m/s). A tymczasem pofrunęła na metę - dokonała tego, czego nie udało się dokonać jeszcze żadnej z Europejek w 2026 roku. A po kilka startów mają już za sobą te, które powinny walczyć o medale ME: halowa mistrzyni globu Zaynab Dosso, Patrizia van der Weken czy Dina Asher-Smith.

Melissa Jefferson-Wooden, triumfatorka DL w Sztokholmie CHRISTINE OLSSON PAP/EPA

Ta sztuka, uzyskania czasu poniżej 11 sekund, udała się dotąd 28 zawodniczkom, tą ostatnią była Swoboda. A spoza Ameryki Północnej i Karaibów na liście była tylko dwie Nigeryjki: Rosemary Chukwuma (10.95 s) oraz Blessing Ogundiran (10.98 s).

Trzy godziny po występie Swobody rozpoczął się sprint pań w Diamentowej Lidze w Sztokholmie. Tam już na wejściu można było przyznać pierwsze miejsce Melissie Jefferson-Wooden, aktualnej mistrzyni świata z Tokio. A ona nie zawiodła. Miała drugie wyjście z bloków, po Dosso, ale później już nie zostawiła żadnych wątpliwości. 10.84 s - i zdecydowane pierwsze miejsce.

A za nią trwała rywalizacja najlepszych Europejek. Słabo znów wypadły Dosso (11.22 s, piąte miejsce) oraz Asher-Smith (11.24 s, szóste miejsce). Dobrze wypadła van der Weken (11.05 s, trzecia pozycja), rewelacyjnie wręcz, jak na swoje możliwości - Holenderka Minke Bisschops (11.08 s, czwarte miejsce).

A najlepiej z nich wszystkich - Amy Hunt. Brytyjka biegała w tym roku setkę w 11.12 s, a jej zeszłoroczny rekord wynosił 11.02 s. Tutaj zaś w połowie dystansu była już druga - i stale powiększała przewagę nad van der Wekend. Finiszowała z nowym rekordem - 10.97 s.

I teraz to ona, a nie Swoboda, otwiera europejską listę sprinterek.

Ewa Swoboda Andrzej Iwańczuk Reporter





Ocena pracy Jana Urbana. Co zmieniło się w reprezentacji Polski? Polsat Sport