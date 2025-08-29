Partner merytoryczny: Eleven Sports

Radość polskiej gwiazdy po finale Diamentowej Ligi. 28 cm decydowało, kamień spadł z serca

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Dla Nikoli Horowskiej ostatnim sierpniowym startem były mistrzostwa Polski w Bydgoszczy - nie zdobyła tam złota, wywalczyła dwa srebrne medale: w skoku w dal i biegu na 200 metrów. Ważniejszy był ten pierwszy, choć przegrała o 6 cm z Anną Matuszewicz. Srebro i odległość 6.38 m dały jednak zawodniczce ALKS AJP Gorzów awans na ostatnie miejsce dające pewność występu w mistrzostwach świata w Tokio, już za dwa tygodnie. A pozbawić tego mógł ją splot okoliczności w finale Diamentowej Ligi w Zurychu.

Nikola Horowska utrzymała jednak pozycję "nad kreską" w drodze na MŚ w Tokio
Nikola Horowska utrzymała jednak pozycję "nad kreską" w drodze na MŚ w TokioJia Haocheng/XINHUAAFP

Mistrzostwa świata w Tokio zaczną się już 13 września - kobiecy skok w dal będzie jedną z pierwszych rozegranych konkurencji. Eliminacje zaplanowano już na pierwszy dzień zmagań, finał zaś - w niedzielę 14 września.

Listy klasyfikacje World Athletics formalnie zamykało 24 sierpnia - do tego dnia można było zdobywać punkty do rankingu. Albo osiągać odległość kwalifikacyjną, którą w kobiecym skoku w dal ustalono na 6.86 m. Tyle w całej historii naszej lekkoatletyki skoczyły tylko trzy Polki, po raz ostatni zaś: Agata Karczmarek (6.95 m) - 28 lat temu.

    Nic więc dziwnego, że Annie Matuszewicz, siódmej w halowych MŚ w Nankinie w marcu, czy Nikoli Horowskiej nie udało się wypełnić minimum.

    Pozostała jednak jeszcze druga szansa.

    Diamentowa Liga mogła utrudnić zadanie Nikoli Horowskiej. Polska lekkoatletka odetchnęła

    Tą z kolei jest ranking World Athletics, obejmujący pięć najlepszych występów w całym okresie kwalifikacyjnym, czyli od startu igrzysk w Paryżu. Matuszewicz miała spore ułatwienie dzięki wysokiej lokacie w Nankinie - to dało jej spore punkty rankingowe. A zdobywając w Bydgoszczy mistrzostwo Polski, "przyklepała" swoją kwalifikację.

    Horowska niespełna tydzień temu była gorsza od drugiej reprezentantki Polski o 6 cm, ale i tak poprawiła swoją pozycję rankingową. Gdy zamykały się listy, w niedzielę, była tą pierwszą zawodniczką nad kreską, a w Tokio wystąpi 36 skoczkiń. Formalnie za Polką byłą jeszcze Australijka Samantha Dale, ale ona była pewna występu - jako mistrzyni kontynentu.

    Została jednak jeszcze pewna wątpliwość związana z finałem Diamentowej Ligi.

    Zawodniczka lądująca w piaskownicy podczas skoku w dal na zawodach lekkoatletycznych, ujęcie dynamiczne z piaskiem wyrzuconym w powietrze, w lewym górnym rogu wstawione zdjęcie portretowe tej samej sportsmenki z nazwiskiem na numerze startowym.
    Nikola HorowskaANDREAS GORA / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

    W Zurychu wystąpiło bowiem sześć zawodniczek, w tym dwie Amerykanki. Zabrakło jednak liderki światowych list, mistrzyni olimpijskiej z Paryża - Tary Davis-Woodhall, były zaś: Claire Bryant i Monae'Nichols. Gdyby któraś z nich wygrała, uzyskałaby dziką kartę do Tokio, uzyskując dodatkowe miejsce dla federacji. W razie triumfu Bryant do Japonii poleciałaby też czwarta w mistrzostwach USA Alyssa Jones (skoczyła wtedy w Eugene 6.90 m, to było za mało!), Nichols walczyła zaś o swój start w Japonii.

      Horowskiej pomogły jednak Europejki - w Zurychu najlepsza okazała się Włoszka Larissa Iapichino, która przy przeciwnym wietrze pofrunęła na 6.93 m. W ostatniej próbie bardzo blisko niej znalazła się Niemka Malaika Mihambo (6.92 m), ale ten centymetr zdecydował jednak o nagrodzie 50 tys. dolarów.

      Amerykanki wielkiej roli zaś nie odegrały: Bryant zajęła czwarte miejsce (6.66 m), a Nichols - szóste (6.45 m).

      Dziś PZLA ogłosił skład kadry na mistrzostwa świata: jest tam w skoku w dal także Nikola Horowska. A wraz z nią: Anna Matuszewicz.

      Nikola Horowska (z lewej) i Anna Matuszewicz błysnęły w mityngu World Athletics w Gorzowie
      Nikola Horowska (z lewej) i Anna MatuszewiczJia Haocheng/Xinhua News/East News & Michał Dubiel/ReporterReporter
      Nikola Horowska: Finał był w moim zasięguPolsat SportPolsat Sport

