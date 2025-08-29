Radość polskiej gwiazdy po finale Diamentowej Ligi. 28 cm decydowało, kamień spadł z serca

Mistrzostwa świata w Tokio zaczną się już 13 września - kobiecy skok w dal będzie jedną z pierwszych rozegranych konkurencji. Eliminacje zaplanowano już na pierwszy dzień zmagań, finał zaś - w niedzielę 14 września.

Listy klasyfikacje World Athletics formalnie zamykało 24 sierpnia - do tego dnia można było zdobywać punkty do rankingu. Albo osiągać odległość kwalifikacyjną, którą w kobiecym skoku w dal ustalono na 6.86 m. Tyle w całej historii naszej lekkoatletyki skoczyły tylko trzy Polki, po raz ostatni zaś: Agata Karczmarek (6.95 m) - 28 lat temu.

Nic więc dziwnego, że Annie Matuszewicz, siódmej w halowych MŚ w Nankinie w marcu, czy Nikoli Horowskiej nie udało się wypełnić minimum.

Pozostała jednak jeszcze druga szansa.

Diamentowa Liga mogła utrudnić zadanie Nikoli Horowskiej. Polska lekkoatletka odetchnęła

Tą z kolei jest ranking World Athletics, obejmujący pięć najlepszych występów w całym okresie kwalifikacyjnym, czyli od startu igrzysk w Paryżu. Matuszewicz miała spore ułatwienie dzięki wysokiej lokacie w Nankinie - to dało jej spore punkty rankingowe. A zdobywając w Bydgoszczy mistrzostwo Polski, "przyklepała" swoją kwalifikację.

Horowska niespełna tydzień temu była gorsza od drugiej reprezentantki Polski o 6 cm, ale i tak poprawiła swoją pozycję rankingową. Gdy zamykały się listy, w niedzielę, była tą pierwszą zawodniczką nad kreską, a w Tokio wystąpi 36 skoczkiń. Formalnie za Polką byłą jeszcze Australijka Samantha Dale, ale ona była pewna występu - jako mistrzyni kontynentu.

Została jednak jeszcze pewna wątpliwość związana z finałem Diamentowej Ligi.

Nikola Horowska ANDREAS GORA / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

W Zurychu wystąpiło bowiem sześć zawodniczek, w tym dwie Amerykanki. Zabrakło jednak liderki światowych list, mistrzyni olimpijskiej z Paryża - Tary Davis-Woodhall, były zaś: Claire Bryant i Monae'Nichols. Gdyby któraś z nich wygrała, uzyskałaby dziką kartę do Tokio, uzyskując dodatkowe miejsce dla federacji. W razie triumfu Bryant do Japonii poleciałaby też czwarta w mistrzostwach USA Alyssa Jones (skoczyła wtedy w Eugene 6.90 m, to było za mało!), Nichols walczyła zaś o swój start w Japonii.

Horowskiej pomogły jednak Europejki - w Zurychu najlepsza okazała się Włoszka Larissa Iapichino, która przy przeciwnym wietrze pofrunęła na 6.93 m. W ostatniej próbie bardzo blisko niej znalazła się Niemka Malaika Mihambo (6.92 m), ale ten centymetr zdecydował jednak o nagrodzie 50 tys. dolarów.

Amerykanki wielkiej roli zaś nie odegrały: Bryant zajęła czwarte miejsce (6.66 m), a Nichols - szóste (6.45 m).

Dziś PZLA ogłosił skład kadry na mistrzostwa świata: jest tam w skoku w dal także Nikola Horowska. A wraz z nią: Anna Matuszewicz.

Nikola Horowska (z lewej) i Anna Matuszewicz Jia Haocheng/Xinhua News/East News & Michał Dubiel/Reporter Reporter

Nikola Horowska: Finał był w moim zasięgu Polsat Sport Polsat Sport