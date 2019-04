PZU Cracovia Maraton. Organizatorzy liczą na pobicie rekordu trasy

W niedzielę o godzinie 9 na Rynku Głównym w Krakowie rozpocznie się 18. PZU Cracovia Maraton. Na liście startowej jest już ponad 6 200 biegaczy. Organizatorzy liczą, że zwycięzca pobije rekord trasy - ustanowiony w 2009 roku przez Kenijczyka Juliusa Kipkorira Kilimę - 2:11.26.

W zeszłym roku Cracovia Maraton otrzymał od Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) brązową odznakę (IAAF Bronze Label), co potwierdziło wysoki standard organizacyjny imprezy. Jeśli ten certyfikat zostanie podtrzymany po niedzielnym biegu, to w 2020 roku krakowski maraton będzie mógł ubiegać się o srebrną odznakę, a to oznaczałoby - jak powiedział dyrektor Zakładu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal "awans do ekstraklasy maratonów w Europie".

Jednym z warunków takiego awansu jest odpowiedni poziom sportowy.

"Jednym z elementów rozwoju maratonów jest udział najlepszych zawodników, dlatego tak uparcie walczymy o odznaki. Gdy dostaniemy srebrną, to najlepsi biegacze sami będą chcieli tutaj startować. W tym roku zaprosiliśmy 20 zawodników prezentujących europejski poziom" - powiedział Dariusz Kaczmarski, koordynator ds. Elity.

Z numerem 1 wystartuje Kenijczyk Cybrian Kotut, który w 2016 roku wygrał maraton w Paryżu w czasie 2:07.11. Wśród kobiet faworytką jest Gladys Kipsoi Chepchirchir. Kenijka może się pochwalić ubiegłorocznym triumfem w maratonie w Houston (2:27.32).

Start i meta zostały wyznaczone na Rynku Głównym. Trasa będzie prowadzić uliczkami Starego Miasta, Bulwarami Wiślanymi, wokół Błoń, ale biegacze zawitają także do Podgórza i Nowej Huty.

Impreza pod szyldem Cracovia Maraton to nie tylko bieg główny. Dzień wcześniej, czyli w sobotę, odbędzie się maraton na rolkach, a także wiele imprez dla dzieci i Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego na dystansie 4,2 km. O godzinie 21.30 na Rynku Głównym rozpocznie się 10-kilometrowy bieg nocny ulicami Starego Miasta. Mieszkańcy Krakowa muszą się liczyć z utrudnieniami i zamkniętymi ulicami. Niedzielna impreza potrwa od godziny 8 do 15.

Cracovia Maraton po raz pierwszy odbył się w 2002 roku i jest częścią Królewskiej Triady Biegowej, którą uzupełniają zaplanowany na 29 września górski Bieg Trzech Kopców i Półmaraton Królewski - 13 października.

Grzegorz Wojtowicz