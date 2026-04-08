PZLA informuje ws. Swobody i Skrzyszowskiej. Jednak tylko jedna z nich

Nie minęły jeszcze nawet trzy tygodnie od zakończenia najważniejszej imprezy pierwszego półrocza w lekkiej atletyce, czyli halowych MŚ w Toruniu, a już działacze PZLA przekazali kluczowe informacje ws. zawodów, które też będą miały istotne znaczenie w kwestii przyszłości polskich sztafet. Chodzi o World Relays - tegoroczne zmagania w pierwszy weekend maja ugości Botswana. Chodzi o skład polskiej reprezentacji i obecność naszych gwiazd: Natalii Bukowieckiej, Pii Skrzyszowskiej, Ewy Swobody i Maksymiliana Szweda. Jednej z nich zabraknie.

Ewa SwobodaSOPA ImagesGetty Images

Halowe mistrzostwa świata w Toruniu zakończyły się dla polskiej reprezentacji dobrze - cztery medale, w tym złoty Jakuba Szymańskiego, to wynik znacznie lepszy niż rok temu w Nankinie czy dwa lata temu w Glasgow.

Większość z uczestników tych zmagań przygotowuje się już do sezonu letniego, dla części reprezentantów Polski zacznie się on w pierwszych dniach maja. A sprinterzy specjalizujący się w biegach na 100 metrów - już mają pierwszy występ za sobą. Choćby Magdalena Stefanowicz, Dominik Kopeć czy Oliwer Wdowik - w zeszłym tygodniu w Lublinie pobiegli sztafetę mieszaną 4x100 metrów, by wywalczyć przepustkę do World Relays.

I to się udało, mamy wszystkie sześć sztafet w zmaganiach w stolicy Botswany.

World Relays 2026. Skład reprezentacji Polski już ogłoszony. Pia Skrzyszowska poleci do Botswany

Zmagania w Gaborone będą kluczowe w kontekście walki o prawo startu w przyszłorocznych MŚ w Pekinie. - To główny, najważniejszy, start kwalifikacyjny dla sztafet. Kwalifikację do Pekinu wywalczy po dwanaście najlepszych zespołów. Cztery pozostałe miejsca zostaną obsadzone na podstawie list światowych sezonu 2027. Stawka jest więc wysoka, a zadanie postawione przed naszymi biegaczami ważne - mówi prezes PZLA Sebastian Chmara.

Z kolei dla sztafet mieszanych będzie to walka o przepustkę do World Ultimate Championship, które we wrześniu odbędą się w Budapeszcie.

Stąd i bardzo mocny skład reprezentacji Polski na te zawody, choć... nie najmocniejszy. W ekipie Biało-Czerwonych zabraknie przede wszystkim Ewy Swobody, ale miejsce naszej najlepszej specjalistki od 100 metrów zajmie w sztafecie Pia Skrzyszowska. Ona, gdy tylko mogła, pomagała tej drużynie, zdobyła z nią medal mistrzostw Europy w Monachium w 2022 roku. Powołania nie dostała również Krycina Cimanouska, która zimą nie startowała.

Z kolei Swoboda niemal zawsze, gdy miała pełny sezon halowy, wracała do rywalizacji najwcześniej w czerwcu. Wyjątkiem był sezon 2024 - wtedy pobiegła w World Relays na Bahamach. Teraz sugerowała jednak, że sezon też zacznie później. I prawdopodobnie zakończy go Memoriałem Kamili Skolimowskiej w końcówce sierpnia.

Pia Skrzyszowskater Bals/MTB-Photo/ShutterstockEast News

Osłabiona będzie też sztafeta 4x400 metrów, w której tak dobrze w Toruniu prezentowała się Anastazja Kuś. Niespełna 19-letnia sprinterka z Olsztyna dzień po finałach w Gaborone podejdzie do egzaminu maturalnego, w maju ma więc na głowie inne sprawy.

W przypadku męskiej sztafety 4x400 m, ale też i mieszanej na tym dystansie, bardzo cieszy powrót Maksymiliana Szweda. Najlepszy polski specjalista od tego dystansu zimą bowiem leczył kontuzję - nie mógł walczyć o przepustkę do HMŚ w Toruniu. A rok temu w Apeldoorn został przecież wicemistrzem Europy.

Sztafeta kobieca 4x100 metrów (plus mieszana)

  • Marlena Granaszewska (Podlasie Białystok)
  • Martyna Kotwiła (RLTL GGG Radom)
  • Jagoda Mierzyńska (AZS AWF Wrocław)
  • Magdalena Niemczyk (UKS Tiki Taka Kolbuszowa
  • 5leksandra Piotrowska (AZS AWFiS Gdańsk)
  • Monika Romaszko (Agros Zamość)
  • Pia Skrzyszowska (AZS AWF Warszawa)
  • Magdalena Stefanowicz (AZS AWF Katowice)

Sztafeta kobieca 4x400 metrów (plus mieszana)

  • Weronika Bartnowska (AZS AWF Warszawa)
  • Natalia Bukowiecka (Podlasie Białystok)
  • Anna Gryc (AZS AWF Warszawa)
  • Karolina Łozowska (AZS AWF Warszawa)
  • Klaudia Osipiuk (AZS-AWF Biała Podlaska)
  • Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice)
  • Alicja Wrona-Kutrzepa (AZS UMCS Lublin)

Sztafeta męska 4x100 metrów (plus mieszana)

  • Dominik Kopeć (Agros Zamość)
  • Patryk Krupa UMCS Lublin)
  • Jakub Lempach AZS UMCS Lublin)
  • Mateusz Siuda OŚ AZS Poznań)
  • Oliwer Wdowik Resovia Rzeszów)
  • Łukasz Żak AZS UMCS Lublin)
  • Łukasz Żok (Lumel Zielona Góra)

Sztafeta męska 4x400 metrów (plus mieszana)

  • Kajetan Duszyński (AZS Łódź)
  • Marcin Karolewski (OŚ AZS Poznań)
  • Mateusz Rzeźniczak (MKS Aleksandrów Łódzki)
  • Daniel Sołtysiak (OŚ AZS Poznań)
  • Maksymilian Szwed (AZS Łódź)
  • Wiktor Wróbel (AZS Łódź)
  • Remigiusz Zazula (AZS UMCS Lublin)

Natalia BukowieckaYuichi YamazakiAFP
Oliwer Wdowikter Bals/MTB-Photo/ShutterstockEast News
