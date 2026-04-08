Halowe mistrzostwa świata w Toruniu zakończyły się dla polskiej reprezentacji dobrze - cztery medale, w tym złoty Jakuba Szymańskiego, to wynik znacznie lepszy niż rok temu w Nankinie czy dwa lata temu w Glasgow.

Większość z uczestników tych zmagań przygotowuje się już do sezonu letniego, dla części reprezentantów Polski zacznie się on w pierwszych dniach maja. A sprinterzy specjalizujący się w biegach na 100 metrów - już mają pierwszy występ za sobą. Choćby Magdalena Stefanowicz, Dominik Kopeć czy Oliwer Wdowik - w zeszłym tygodniu w Lublinie pobiegli sztafetę mieszaną 4x100 metrów, by wywalczyć przepustkę do World Relays.

I to się udało, mamy wszystkie sześć sztafet w zmaganiach w stolicy Botswany.

World Relays 2026. Skład reprezentacji Polski już ogłoszony. Pia Skrzyszowska poleci do Botswany

Zmagania w Gaborone będą kluczowe w kontekście walki o prawo startu w przyszłorocznych MŚ w Pekinie. - To główny, najważniejszy, start kwalifikacyjny dla sztafet. Kwalifikację do Pekinu wywalczy po dwanaście najlepszych zespołów. Cztery pozostałe miejsca zostaną obsadzone na podstawie list światowych sezonu 2027. Stawka jest więc wysoka, a zadanie postawione przed naszymi biegaczami ważne - mówi prezes PZLA Sebastian Chmara.

Z kolei dla sztafet mieszanych będzie to walka o przepustkę do World Ultimate Championship, które we wrześniu odbędą się w Budapeszcie.

Stąd i bardzo mocny skład reprezentacji Polski na te zawody, choć... nie najmocniejszy. W ekipie Biało-Czerwonych zabraknie przede wszystkim Ewy Swobody, ale miejsce naszej najlepszej specjalistki od 100 metrów zajmie w sztafecie Pia Skrzyszowska. Ona, gdy tylko mogła, pomagała tej drużynie, zdobyła z nią medal mistrzostw Europy w Monachium w 2022 roku. Powołania nie dostała również Krycina Cimanouska, która zimą nie startowała.

Z kolei Swoboda niemal zawsze, gdy miała pełny sezon halowy, wracała do rywalizacji najwcześniej w czerwcu. Wyjątkiem był sezon 2024 - wtedy pobiegła w World Relays na Bahamach. Teraz sugerowała jednak, że sezon też zacznie później. I prawdopodobnie zakończy go Memoriałem Kamili Skolimowskiej w końcówce sierpnia.

Pia Skrzyszowska ter Bals/MTB-Photo/Shutterstock East News

Osłabiona będzie też sztafeta 4x400 metrów, w której tak dobrze w Toruniu prezentowała się Anastazja Kuś. Niespełna 19-letnia sprinterka z Olsztyna dzień po finałach w Gaborone podejdzie do egzaminu maturalnego, w maju ma więc na głowie inne sprawy.

W przypadku męskiej sztafety 4x400 m, ale też i mieszanej na tym dystansie, bardzo cieszy powrót Maksymiliana Szweda. Najlepszy polski specjalista od tego dystansu zimą bowiem leczył kontuzję - nie mógł walczyć o przepustkę do HMŚ w Toruniu. A rok temu w Apeldoorn został przecież wicemistrzem Europy.

Sztafeta kobieca 4x100 metrów (plus mieszana)

Marlena Granaszewska (Podlasie Białystok)

Martyna Kotwiła (RLTL GGG Radom)

Jagoda Mierzyńska (AZS AWF Wrocław)

Magdalena Niemczyk (UKS Tiki Taka Kolbuszowa

5leksandra Piotrowska (AZS AWFiS Gdańsk)

Monika Romaszko (Agros Zamość)

Pia Skrzyszowska (AZS AWF Warszawa)

Magdalena Stefanowicz (AZS AWF Katowice)

Sztafeta kobieca 4x400 metrów (plus mieszana)

Weronika Bartnowska (AZS AWF Warszawa)

Natalia Bukowiecka (Podlasie Białystok)

Anna Gryc (AZS AWF Warszawa)

Karolina Łozowska (AZS AWF Warszawa)

Klaudia Osipiuk (AZS-AWF Biała Podlaska)

Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice)

Alicja Wrona-Kutrzepa (AZS UMCS Lublin)

Sztafeta męska 4x100 metrów (plus mieszana)

Dominik Kopeć (Agros Zamość)

Patryk Krupa UMCS Lublin)

Jakub Lempach AZS UMCS Lublin)

Mateusz Siuda OŚ AZS Poznań)

Oliwer Wdowik Resovia Rzeszów)

Łukasz Żak AZS UMCS Lublin)

Łukasz Żok (Lumel Zielona Góra)

Sztafeta męska 4x400 metrów (plus mieszana)

Kajetan Duszyński (AZS Łódź)

Marcin Karolewski (OŚ AZS Poznań)

Mateusz Rzeźniczak (MKS Aleksandrów Łódzki)

Daniel Sołtysiak (OŚ AZS Poznań)

Maksymilian Szwed (AZS Łódź)

Wiktor Wróbel (AZS Łódź)

Remigiusz Zazula (AZS UMCS Lublin)

Natalia Bukowiecka Yuichi Yamazaki AFP

Oliwer Wdowik ter Bals/MTB-Photo/Shutterstock East News

