PZLA informuje ws. Swobody i Skrzyszowskiej. Jednak tylko jedna z nich
Nie minęły jeszcze nawet trzy tygodnie od zakończenia najważniejszej imprezy pierwszego półrocza w lekkiej atletyce, czyli halowych MŚ w Toruniu, a już działacze PZLA przekazali kluczowe informacje ws. zawodów, które też będą miały istotne znaczenie w kwestii przyszłości polskich sztafet. Chodzi o World Relays - tegoroczne zmagania w pierwszy weekend maja ugości Botswana. Chodzi o skład polskiej reprezentacji i obecność naszych gwiazd: Natalii Bukowieckiej, Pii Skrzyszowskiej, Ewy Swobody i Maksymiliana Szweda. Jednej z nich zabraknie.
Halowe mistrzostwa świata w Toruniu zakończyły się dla polskiej reprezentacji dobrze - cztery medale, w tym złoty Jakuba Szymańskiego, to wynik znacznie lepszy niż rok temu w Nankinie czy dwa lata temu w Glasgow.
Większość z uczestników tych zmagań przygotowuje się już do sezonu letniego, dla części reprezentantów Polski zacznie się on w pierwszych dniach maja. A sprinterzy specjalizujący się w biegach na 100 metrów - już mają pierwszy występ za sobą. Choćby Magdalena Stefanowicz, Dominik Kopeć czy Oliwer Wdowik - w zeszłym tygodniu w Lublinie pobiegli sztafetę mieszaną 4x100 metrów, by wywalczyć przepustkę do World Relays.
I to się udało, mamy wszystkie sześć sztafet w zmaganiach w stolicy Botswany.
World Relays 2026. Skład reprezentacji Polski już ogłoszony. Pia Skrzyszowska poleci do Botswany
Zmagania w Gaborone będą kluczowe w kontekście walki o prawo startu w przyszłorocznych MŚ w Pekinie. - To główny, najważniejszy, start kwalifikacyjny dla sztafet. Kwalifikację do Pekinu wywalczy po dwanaście najlepszych zespołów. Cztery pozostałe miejsca zostaną obsadzone na podstawie list światowych sezonu 2027. Stawka jest więc wysoka, a zadanie postawione przed naszymi biegaczami ważne - mówi prezes PZLA Sebastian Chmara.
Z kolei dla sztafet mieszanych będzie to walka o przepustkę do World Ultimate Championship, które we wrześniu odbędą się w Budapeszcie.
Stąd i bardzo mocny skład reprezentacji Polski na te zawody, choć... nie najmocniejszy. W ekipie Biało-Czerwonych zabraknie przede wszystkim Ewy Swobody, ale miejsce naszej najlepszej specjalistki od 100 metrów zajmie w sztafecie Pia Skrzyszowska. Ona, gdy tylko mogła, pomagała tej drużynie, zdobyła z nią medal mistrzostw Europy w Monachium w 2022 roku. Powołania nie dostała również Krycina Cimanouska, która zimą nie startowała.
Z kolei Swoboda niemal zawsze, gdy miała pełny sezon halowy, wracała do rywalizacji najwcześniej w czerwcu. Wyjątkiem był sezon 2024 - wtedy pobiegła w World Relays na Bahamach. Teraz sugerowała jednak, że sezon też zacznie później. I prawdopodobnie zakończy go Memoriałem Kamili Skolimowskiej w końcówce sierpnia.
Osłabiona będzie też sztafeta 4x400 metrów, w której tak dobrze w Toruniu prezentowała się Anastazja Kuś. Niespełna 19-letnia sprinterka z Olsztyna dzień po finałach w Gaborone podejdzie do egzaminu maturalnego, w maju ma więc na głowie inne sprawy.
W przypadku męskiej sztafety 4x400 m, ale też i mieszanej na tym dystansie, bardzo cieszy powrót Maksymiliana Szweda. Najlepszy polski specjalista od tego dystansu zimą bowiem leczył kontuzję - nie mógł walczyć o przepustkę do HMŚ w Toruniu. A rok temu w Apeldoorn został przecież wicemistrzem Europy.
Sztafeta kobieca 4x100 metrów (plus mieszana)
- Marlena Granaszewska (Podlasie Białystok)
- Martyna Kotwiła (RLTL GGG Radom)
- Jagoda Mierzyńska (AZS AWF Wrocław)
- Magdalena Niemczyk (UKS Tiki Taka Kolbuszowa
- 5leksandra Piotrowska (AZS AWFiS Gdańsk)
- Monika Romaszko (Agros Zamość)
- Pia Skrzyszowska (AZS AWF Warszawa)
- Magdalena Stefanowicz (AZS AWF Katowice)
Sztafeta kobieca 4x400 metrów (plus mieszana)
- Weronika Bartnowska (AZS AWF Warszawa)
- Natalia Bukowiecka (Podlasie Białystok)
- Anna Gryc (AZS AWF Warszawa)
- Karolina Łozowska (AZS AWF Warszawa)
- Klaudia Osipiuk (AZS-AWF Biała Podlaska)
- Justyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice)
- Alicja Wrona-Kutrzepa (AZS UMCS Lublin)
Sztafeta męska 4x100 metrów (plus mieszana)
- Dominik Kopeć (Agros Zamość)
- Patryk Krupa UMCS Lublin)
- Jakub Lempach AZS UMCS Lublin)
- Mateusz Siuda OŚ AZS Poznań)
- Oliwer Wdowik Resovia Rzeszów)
- Łukasz Żak AZS UMCS Lublin)
- Łukasz Żok (Lumel Zielona Góra)
Sztafeta męska 4x400 metrów (plus mieszana)
- Kajetan Duszyński (AZS Łódź)
- Marcin Karolewski (OŚ AZS Poznań)
- Mateusz Rzeźniczak (MKS Aleksandrów Łódzki)
- Daniel Sołtysiak (OŚ AZS Poznań)
- Maksymilian Szwed (AZS Łódź)
- Wiktor Wróbel (AZS Łódź)
- Remigiusz Zazula (AZS UMCS Lublin)