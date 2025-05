10 maja sobotę niemal cały sportowy kraj żył potyczką pomiędzy Ruchem a ŁKS-em. Zainteresowania niestety nie napędziły kwestie stricte sportowe. Ogromne zamieszanie zrobiło się na trybunach po tym, gdy doszło do konfrontacji pseudokibiców obu zwaśnionych drużyn. Media społecznościowe szybko zalały liczne filmiki, następnie pojawiły się zdjęcia przedstawiające zniszczenia. W pewnym momencie interweniować musiała policja. Część osób ewakuowano na murawę. Reklama

Już dzień po skandalicznym incydencie pojawiło się oświadczenie miejscowego klubu. "Pragniemy przeprosić całą Niebieską Społeczność, wszystkie osoby, które poczuły się w jakikolwiek sposób urażone, bądź - co gorsza - zagrożone zdarzeniami mającymi miejsce na trybunach i wokół nich. To czas nie na PR-ową kurtuazję, a raczej śląską bezpośredniość - wiemy, że zawiedliśmy Wasze zaufanie" - napisał Ruch w mediach społecznościowych.

Koszmar na Stadionie Śląskim. Bieżnia mogła zostać uszkodzona

I na tym na pewno się nie skończy. Niebawem wydany zostanie kolejny komunikat, tym razem Stadionu Śląskiego. W rozmowie z portalem TVP Sport potwierdził to Adam Strzyżewski, dyrektor obiektu. Jest on wręcz załamany widokiem, jaki zastał po spotkaniu piłkarskim. "Stadion wygląda, jakby tu był Armagedon" - oznajmił na początku. A następnie przeszedł do konkretów.

"We wtorek zamierzamy odkryć spod płyt bieżnię stadionu. Należy ją wyczyścić i wówczas przekonać się, czy i tam nie doszło do uszkodzeń. To trwa, weryfikujemy te zniszczenia, podsumowujemy je" - przyznał. Komunikat może zostać opublikowany nawet w środę. Potencjalne uszkodzenia będą fatalną wiadomością. Na 23 maja zaplanowano w Chorzowie memoriał Janusza Kusocińskiego. Reklama

Kto za to wszystko zapłaci? "Faktury za dokonane zniszczenia Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego zostaną wysłane do biur obydwu klubów" - czytamy na łamach "sport.tvp.pl". Do akcji wkroczyła też policja. Zatrzymano już kilkunastu zidentyfikowanych pseudokibiców. Liczba ta stopniowo będzie rosnąć.

Stadion Śląski / Tomasz Kalemba / INTERIA.PL

Ruch Chorzów - ŁKS Łódź / Polska Press/East News / East News