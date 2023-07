Przestał się bać i wypalił życiówką. To przełom w karierze Polaka

Krzysztof Kiljan nie należał do czołowych zawodników w młodszych kategoriach wiekowych w polskiej lekkoatletyce. W tym roku nastąpił jednak przełom. Choć nigdy nie osiągał wybitnych rezultatów, to tego lata dołączył do grona najszybszych polskich płotkarzy w historii.