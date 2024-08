Przerwana rozmowa z Pią Skrzyszowską. Nie była w stanie wydusić słowa

Pia Skrzyszowska nie była w stanie rozmawiać po półfinałach biegu na 100 metrów przez płotki w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Polka zajęła dziewiąte miejsce i nie wystąpi w finale na Stade de France. Do tego, by w nim pobiec, zabrakło zaledwie 0,03 sek. Do strefy wywiadów przyszła zapłakana. Miała problem z wycedzenie każdego słowa.