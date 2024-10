Przepiękne obrazki z udziałem polskiej bohaterki igrzysk. Lekkoatletka uhonorowana za oceanem

Klaudia Kazimierska dwa lata temu otrzymała propozycję nie do odrzucenia prosto ze Stanów Zjednoczonych. Polka nie wahając się ani chwili spakowała walizki i udała się za ocean. Tam rozpoczęła naukę na Uniwersytecie w Oregonie i dołączyła do uniwersyteckiej drużyny sportowej. Po dwóch latach szczęście znów uśmiechnęło się do młodej biegaczki - znalazła się ona na liście reprezentantów naszego kraju, którzy otrzymali możliwość walki o medale podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

W biegu na 1500 metrów 23-latka dotarła aż do ścisłego finału, co i tak jest ogromnym sukcesem. Ostatecznie na podium nie stanęła - do mety dotarła bowiem jako dziesiąta. Mimo to młodej sportsmence udało się spełnić jedno ze swoich największych marzeń i wystąpić na imprezie czterolecia.