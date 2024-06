Przełom u naszej gwiazdy. Znowu się cieszy i... uczy biegać

Potrzebowałam takiego biegu, jak ten w Warszawie. Oczywiście to nie jest wynik, który mnie zadowala, ale jak przekroczyłam linię mety, to zaczęłam się cieszyć jak dziecko, które dostało lizaka. Ze szczęścia skakał nawet mój mąż. To było dla mnie wewnętrzne przełamanie. Uwierzyłam, że mogę. Gdyby nie wychodziło mi na treningach i nie byłoby z czego pociągnąć, to pogodziłabym się z tym, ale widzę, że jest szybko. Nie potrafiłam tylko tego przełożyć na zawody. Po tym biegu w Warszawie weszłam na stadion w Rzymie ze spokojną głową. Poczułam ulgę, ale też to, że dalej chcę się "bawić". Może to trochę śmiesznie zabrzmi, ale w tym roku na nowo uczę się biegać 400 metrów

~ powiedziała była mistrzyni Europy.