Przed chwilą pokonała Bukowiecką, a teraz takie wieści. Wielka radość

Natalia Bukowiecka świetnie spisała się podczas drużynowych mistrzostw Europy. Pani kapitan znacząco przyczyniła się do wygranej polskiej sztafety 4 x 400 metrów, a w indywidualnym biegu zajęła drugie miejsce. Wyprzedziła ją tylko rewelacyjna Femke Bol. W życiu holenderskiej lekkoatletki doszło ostatnio do ważnych zmian.

Femke Bol to jedna z najbardziej znanych na świecie biegaczek. Jej koronną konkurencją jest bieg na 400 metrów przez płotki, ale zawodniczka niejednokrotnie pokazywała się ze znakomitej strony na tym samym dystansie bez dodatkowych przeszkód.

Bol to multimedalistka olimpijska - indywidualnie zdobyła dwa brązowe medale, jeden w Tokio i jeden w Paryżu, za to w sztafetach udało jej się rok temu zdobyć srebro i złoto. To również rekordzistka świata na hali - w Glasgow w 2024 roku osiągnęła czas 49,17. Widać, że wciąż ma ochotę na więcej. Ostatnio postanowiła podzielić się też radosną nowiną z życia prywatnego - zaręczyła się.