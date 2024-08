Problemy Natalii Kaczmarek, ale jest wygrana. Droga Polki się dłużyła, jedna z faworytek wylewała łzy

Natalia Kaczmarek walczyła nie tylko z rywalkami, ale też z problemami

To była ważna wygrana w kontekście rozstawienia torów . Czas na mecie Kaczmarek to 49,45 sek. Znakomity, jak na problemy żołądkowe.

Mam nadzieję, że to nie są poważne problemy żołądkowe. Może to też kwestia stresu. Do finału są jeszcze dwa dni i wierzę, że wszystko się ułoży

Polka drogę od linii mety do strefy wywiadów pokonywała z kilkoma przerwami. Po tym, jak udzieliła wywiadów telewizjom, chwilę posiedziała na schodkach, zanim dotarła do radia. Wreszcie po blisko godzinie znalazła się u nas.

Zapytana o sam bieg, odpowiedziała: - To nie był bieg idealny. Trochę przespałam go. Byłam na siódmym torze i od 200 metrów nie widziałam nikogo. I tam właśnie przespałam nieco ten bieg. Nie spodziewałam się, że Anning tak szybko będzie biegła. Z kolei, jak wychodziłyśmy na ostatnią prostą, to nie sądziłam, że odeprze mój atak. Przez to się trochę usztywniłam, ale ostatecznie wygrałam.