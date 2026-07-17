Próba ostatniej szansy, a później bój Polki o złoto. 26 cm zdecydowało o tytule
13-letnią Kingę Jackowską w zawodach szkolnych zobaczył cztery lata temu Maciej Bukowiecki - nazwisko nie jest tu przypadkowe. To brat Konrada, jednego z najlepszych kulomiotów w historii polskiej LA. On sam jest trenerem, ściągnął nastolatkę do Szczytna, zaczęli wspólnie pracować. A 15-letnia Kinga biła już kolejne rekordy Polski w wyższych kategoriach wiekowych. Dziś w Rieti była faworytką do złota w mistrzostwach Europy do lat 18. Dwie próby jednak spaliła, została trzecia, by móc dalej walczyć. A po czwartej objęła prowadzenie. Szybką kontrę wyprowadziła jednak Holenderka.
Gdy rok temu Kinga Jackowska pchnęła trzykilogramową kulę, czyli taką dla juniorek młodszych, na 18.67 m, wszyscy oniemieli. To był najlepszy wynik na światowych listach, dziewiąty w całej historii zmagań juniorek młodszych. A przecież Kinga miała 16 lat, dopiero w tym sezonie weszła we właściwy wiek dla tej kategorii.
To wtedy Konrad Bukowiecki powiedział red. Tomaszowi Kalembie z Interii, przy okazji memoriału Ireny Szewińskiej: - Ma to coś, co miałem, kiedy byłem młodym zawodnikiem. To jest ten klik na końcu, który powoduje, że kula wystrzela z ręki, jak z armaty.
A wiedział, co mówi, zawodniczka trenuje pod okiem jego brata Macieja.
Dziś to właśnie na młodziutką zawodniczkę pochodzącą spod Olsztyna, a trenującą w Szczytnie, spadła cała presja bycia faworytką. To na piątkowy wieczór zaplanowano finał mistrzostw Europy juniorek młodszych, Polska nie miała jeszcze w Rieti medalu.
Mistrzostwa Europy do lat 18. Kinga Jackowska walczyła o złoto w Rieti
Jackowska w tym roku nie pchała tak daleko jak w poprzednim, choć zimą uzyskała 17.90 m - to rekord Polski U-18 pod dachem. Sezon letni zaczęła od 17.16 m w Zamościu, ale później już tak dobrze nie bywało.
Rywalki zaczęły zaś dziś w sposób wybitny - najpierw Węgierska Zsofi Marton pobiła rekord kraju (17.35 m), a za chwilę Holenderka Emma le Blansch uzyskała 17.37 m.
Jackowska zaś pierwszą próbę mogła mieć niezłą, ale kula ześlizgnęła się z ręki, a ostatecznie i tak sędziowie podnieśli czerwoną flagę. W drugiej kolejce było jeszcze gorzej - też Polka spaliła pchnięcie.
A to oznaczało, że gdyby i w trzeciej kolejce nie posłała kuli za 15,5 m, odpadłaby z rywalizacji. Przetrwała, uzyskała 16.55 m, wskoczyła na piątą pozycję. A w czwartej kolejce na pierwszą - po znakomitej próbie na 17.50 m.
Le Blansch wytrzymała jednak tę wojnę nerwów, za moment odpowiedziała, dołożyła 5 cm do wyniku Polki (17.55 m). I nie spoczęła na tym, w piątej kolejce poprawiła się na 17.76 m - nowy rekord życiowy, ale też i najlepszy wynik na kontynencie. Polka musiała sięgnąć więc po rezerwy, oddać próbę na miarę rekordu sezonu, licząc te z hali. Nie udało się, choć i tak była szczęśliwa. Trzeba jednak przyznać, że Holenderka zaliczyła wybitny konkurs, w pięciu z sześciu podejść posyłała kulę za 17. metr. A takie coś rzadko się zdarza.
Złoto więc dla Emmy le Blansch, srebro dla Kingi Jackowskiej, brąz dla Zsofi Marton.