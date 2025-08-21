Prawdziwy hit, Usain Bolt pojawił się w Polsce. Pomógł mecz Realu Madryt

Biegacz pochodzący z Ameryki Północnej nawet po zakończeniu kariery cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nie może być inaczej, skoro do dziś żaden z zawodników szybciej nie przebiegł stumetrowego dystansu. Historyczny najlepszy wynik globu padł niedaleko od Polski, bo podczas mistrzostw świata w Berlinie. Niedawno od tego momentu minęło szesnaście lat, o czym przypominaliśmy TUTAJ.

Usain Bolt miał swoich kibiców dosłownie wszędzie, także i w Polsce. Dlatego też wywołał ogromne poruszenie, gdy zapowiedział przylot do kraju nad Wisłą. Plany stały się rzeczywistością w sierpniu 2014 roku. Jamajczyk wziął udział w Memoriale Kamili Skolimowskiej. Dziś zawody poświęcone młociarce należą do elitarnego cyklu Diamentowej Ligi. Wtedy natomiast po raz pierwszy zostały zorganizowane na PGE Narodowym. Wcześniej zmagania gościł stadion stołecznego Orła.

I gdyby nie przenosiny, Usaina Bolta prawdopodobnie nie byłoby w kraju nad Wisłą, o czym niedawno na łamach WP SportoweFakty opowiedział Piotr Małachowski. "On dał nam do zrozumienia, że bez nowoczesnego obiektu nie mamy co liczyć na największe gwiazdy, w tym Usaina" - przyznał o tacie lekkoatlety. Dlatego zaryzykowano. "Podjęliśmy decyzję, że skoro nie mamy i nie będziemy mieli prędko stadionu lekkoatletycznego, to sami sobie go zbudujemy, oczywiście tymczasowo, korzystając z gościny Narodowego. Przenosiny na Stadion Narodowy to był warunek konieczny, żeby zaprosić Bolta" - dodał dyrektor memoriału.

Usain Bolt pobił w Polsce nieoficjalny halowy rekord świata. Miasto od razu się pochwaliło

Organizatorzy otrzymali pomoc z nieoczekiwanej strony. "Na Narodowym trzeba było położyć trawę do rzutów, którą nie dysponowaliśmy, a taki koszt to 800 tysięcy złotych, na co nas oczywiście nie było stać. Z pomocą przyszedł Real Madryt z Cristiano Ronaldo w składzie, który grał na Narodowym mecz towarzyski, dosłownie tydzień przed memoriałem" - dodał Piotr Małachowski, dziękując zarazem organizatorom "Super meczu". W stolicy z "Królewskimi" zmierzyła się Fiorentina.

Już podczas wydarzenia, zgodnie z oczekiwaniami, uwaga obserwatorów była skupiona głównie na przybyszu z Jamajki. Ten chciał przede wszystkim zejść poniżej dziesięciu sekund. I cel zrealizował, bo wpadł na metę z czasem 9,98. "Usain Bolt ustanowił nieoficjalny halowy rekord świata" - napisał portal miasta stołecznego Warszawy. "Pamiętam ten stadion, był świetny! Miało się wrażenie, że biegniemy 100 metrów w zamkniętym obiekcie i było to czymś wyjątkowym. Myślę też, że po zawodach mieliśmy w Warszawie udaną noc" - to już z kolei słowa głównego bohatera wypowiedziane w 2022 roku dla Przeglądu Sportowego Onet.

