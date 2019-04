Poznań półmaraton - pod dyktando biegaczy z Afryki

Kenijka Lilian Jelagat oraz Etopiczyk Abate Sijiyas Misganow wygrali w niedzielę 12. Poznań Półmaraton. Najlepszy z polskich zawodników - Krystian Zalewski był trzeci. W zawodach wzięło udział blisko 10 300 biegaczy.

Stolica Wielkopolski przywitała uczestników poznańskiego półmaratonu bardzo chłodną aurą, która jednak sprzyjała osiąganiu dobrych wyników. Zwycięzcom nie udało się jednak pobić rekordu trasy, Etiopczykowi Misganowi zabrakło niespełna pół minuty, nieco więcej Kenijce Jelagat - 1.20 min.

Zawodnicy z Afryki dominowali w poznańskiej imprezie. Wśród mężczyzn w pierwszej "10" było ich aż ośmiu. Próbował z nimi walczyć Zalewski, który dopiero po raz drugi w swojej karierze wystartował w półmaratonie, a wcześniej z powodzeniem uprawiał biegi z przeszkodami. Ostatecznie zajął trzecią lokatę.

- Nie ma rekordu Polski, szkoda. Trochę dziś przegrałem z pogodą. Ale wiem, że jestem gotowy na szybkie bieganie zarówno w półmaratonie, jak i maratonie. Na pewno jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, jeśli chodzi o bieganie na stadionie, ale powoli szykuję się na osiągnięcie dobrych wyników na długich dystansach - powiedział Zalewski.

Wśród pań najszybsza z Polek była Anna Łapińska, która uplasowała się na dziewiątym miejscu.

- Wynik nie do końca cieszy, ale biorąc pod uwagę kłopoty, z jakimi się zmagam od początku sezonu, to się cieszę. Tym bardziej, że byłam najlepsza wśród Polek, a rywalki miałam mocne. Trasa super, bardzo szybka. Kto jeszcze nie startował w Poznaniu, to zapraszam - podsumowała swój bieg Łapińska.

Uczestników zawodów dopingował znakomity piłkarz ręczny Karol Bielecki, który rok temu zakończył bogatą karierę.

- Jestem ambasadorem projektu "Podążaj za marzeniami, bez względu na wszystko", staramy się zachęcać ludzi do biegania, do przełamywania się, do robienia rzeczy w ich skali niemożliwych, a jednak wykonalnych. Przy okazji przygotowuję się do półmaratonu w Berlinie, gdzie chcę spróbować sił na dystansie 10 kilometrów. My, piłkarze ręczni, biegaliśmy sporo podczas przygotowań, w trakcie meczu to było ok. 7-8 kilometrów, ale wiadomo, że jest to bieganie interwałowe, które jest zupełnie inne od długodystansowego" - przyznał Bielecki.

Półmaraton upamiętnił również 100. rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego. Wzdłuż trasy biegu 100 studentów trzymało tablice z datami kolejnych 100 lat historii i najważniejszych wydarzeń dotyczących uczelni i miasta.

Wyniki:

mężczyźni

1. Abate Sijiyas Misganow (Etiopia) 1:02.29

2. Moses Koesch (Kenia) 1:02.31

3. Krystian Zalewski (Polska, UKS Barnim Goleniów) 1:02.58

...

8. Szymon Kulka (Polska, LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża) 1:04.58

kobiety

1. Lilian Jelagat (Kenia) 1:11.13

2. Addisalem Belay (Etiopia) 1:12.15

3. Daria Michajłowa (Ukraina) 1:12.28

...

9. Anna Łapińska (Polska, Warszawianka) 1:19.08

Marcin Pawlicki