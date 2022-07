Powrót polskiej ekipy z USA storpedowany. Lekkoatleci utknęli w Seattle

Oprac.: Łukasz Żurek Lekkoatletyka

Ekipa polskich lekkoatletów, startujących na MŚ w amerykańskim Eugene, nie opuściła terytorium USA zgodnie z planem. Opóźniony o półtorej godziny wylot z Seattle storpedował cały harmonogram powrotu do kraju. - Nie mamy kart pokładowych, nikt w tej chwili nie wie, jak dotrzemy do Polski - mówiła Interii Sofia Ennaoui krótko po północy polskiego czasu, godzinę przed lotem, który nie doszedł do skutku.

Zdjęcie Tylko część polskiej ekipy opuściła terytorium USA planowo (zdjęcie ilustracyjne) / East News