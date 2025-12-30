Robert Wolski to postać doskonale znana kibicom lekkiej atletyki. Pochodzący z Łęczycy skoczek wzwyż przez lata był jednym z czołowych reprezentantów Polski w tej konkurencji. Reprezentował barwy MKLA Łęczyca, a jego największym sportowym sukcesem był start na igrzyskach olimpijskich w Atenach w 2004 roku. W tym samym roku został mistrzem Polski, a dwa lata później sięgnął po tytuł halowego mistrza kraju, potwierdzając przynależność do krajowej czołówki. Przez długi czas był symbolem solidności, determinacji i sportowej klasy.

Od ponad 20 lat Robert Wolski zachwyca swoim talentem, pracowitością i konsekwencją w dążeniu do celu. Jego kariera rozwijała się stopniowo, a nazwisko Wolskiego regularnie pojawiało się przy okazji najważniejszych krajowych i międzynarodowych zawodów. Dla wielu młodych sportowców był wzorem do naśladowania i dowodem na to, że ciężka praca może zaprowadzić na olimpijskie areny. Teraz jednak ta droga została brutalnie przerwana, a sport zeszedł na dalszy plan wobec walki o zdrowie.

Wypadek Roberta Wolskiego. Olimpijczyk z Łęczycy przebywa na oddziale intensywnej terapii

W ostatnich dniach do opinii publicznej dotarły dramatyczne informacje o poważnym wypadku, któremu uległ 43-letni były reprezentant Polski. Pilny komunikat w tej sprawie opublikował w mediach społecznościowych Artur Partyka - były skoczek wzwyż i trzykrotny olimpijczyk z Seulu, Barcelony i Atlanty. Z jego wpisu wynika, że stan Roberta Wolskiego jest na tyle poważny, iż konieczna jest pilna pomoc.

"Pilny apel o krew! W związku z tragicznym wypadkiem Roberta Wolskiego potrzebna krew, nieważne jaką masz grupę krwi, liczy się oddanie każdego mililitra. Bardzo prosimy o pomoc w oddawaniu krwi dla Roberta Wolskiego. Szpital Kopernika. Łódź" - napisał Partyka, prosząc o udostępnianie informacji i przypominając, że chodzi o olimpijczyka z Aten.

Nie są znane szczegóły samego zdarzenia, w którym ucierpiał Wolski. Wiadomo natomiast, że przebywa on na oddziale intensywnej terapii w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, co potwierdzono w komunikacie opublikowanym na profilu Klubu HDK PCK "Strażak" przy OSP w Łęczycy. "Robert Wolski, łęczycki sportowiec-olimpijczyk, uległ wypadkowi i przebywa w szpitalu. Zwracamy się z prośbą o oddawanie krwi ze wskazaniem. (...) W imieniu najbliższych dziękujemy za każdą kroplę krwi" - czytamy w komunikacie klubu.

Robert Wolski Marek Biczyk Newspix.pl

