Partner merytoryczny: Eleven Sports

Poważny wypadek polskiego olimpijczyka. Jest w śpiączce, pilny apel o pomoc

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Polskie środowisko sportowe tuż przed końcem roku obiegła niezwykle dramatyczna informacja o poważnym wypadku Roberta Wolskiego. Skoczek wzwyż, olimpijczyk z Aten i mistrz Polski, przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii w jednym z łódzkich szpitali, a bliscy i przyjaciele apelują o pilne oddawanie krwi, która może uratować mu życie.

Lekkoatleta w zielonej koszulce i numerze startowym 153 Wolski podczas biegu na zawodach halowych. W tle bieżnia i rozmazane sylwetki innych osób.
Robert WolskiMarek BiczykNewspix.pl

Robert Wolski to postać doskonale znana kibicom lekkiej atletyki. Pochodzący z Łęczycy skoczek wzwyż przez lata był jednym z czołowych reprezentantów Polski w tej konkurencji. Reprezentował barwy MKLA Łęczyca, a jego największym sportowym sukcesem był start na igrzyskach olimpijskich w Atenach w 2004 roku. W tym samym roku został mistrzem Polski, a dwa lata później sięgnął po tytuł halowego mistrza kraju, potwierdzając przynależność do krajowej czołówki. Przez długi czas był symbolem solidności, determinacji i sportowej klasy.

Od ponad 20 lat Robert Wolski zachwyca swoim talentem, pracowitością i konsekwencją w dążeniu do celu. Jego kariera rozwijała się stopniowo, a nazwisko Wolskiego regularnie pojawiało się przy okazji najważniejszych krajowych i międzynarodowych zawodów. Dla wielu młodych sportowców był wzorem do naśladowania i dowodem na to, że ciężka praca może zaprowadzić na olimpijskie areny. Teraz jednak ta droga została brutalnie przerwana, a sport zeszedł na dalszy plan wobec walki o zdrowie.

Maria Żodzik z medalem mistrzostw świata. "Oddałam skok z całej siły". WIDEOTomasz KalembaINTERIA.TV

Wypadek Roberta Wolskiego. Olimpijczyk z Łęczycy przebywa na oddziale intensywnej terapii

W ostatnich dniach do opinii publicznej dotarły dramatyczne informacje o poważnym wypadku, któremu uległ 43-letni były reprezentant Polski. Pilny komunikat w tej sprawie opublikował w mediach społecznościowych Artur Partyka - były skoczek wzwyż i trzykrotny olimpijczyk z Seulu, Barcelony i Atlanty. Z jego wpisu wynika, że stan Roberta Wolskiego jest na tyle poważny, iż konieczna jest pilna pomoc.

"Pilny apel o krew! W związku z tragicznym wypadkiem Roberta Wolskiego potrzebna krew, nieważne jaką masz grupę krwi, liczy się oddanie każdego mililitra. Bardzo prosimy o pomoc w oddawaniu krwi dla Roberta Wolskiego. Szpital Kopernika. Łódź" - napisał Partyka, prosząc o udostępnianie informacji i przypominając, że chodzi o olimpijczyka z Aten.

Nie są znane szczegóły samego zdarzenia, w którym ucierpiał Wolski. Wiadomo natomiast, że przebywa on na oddziale intensywnej terapii w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, co potwierdzono w komunikacie opublikowanym na profilu Klubu HDK PCK "Strażak" przy OSP w Łęczycy. "Robert Wolski, łęczycki sportowiec-olimpijczyk, uległ wypadkowi i przebywa w szpitalu. Zwracamy się z prośbą o oddawanie krwi ze wskazaniem. (...) W imieniu najbliższych dziękujemy za każdą kroplę krwi" - czytamy w komunikacie klubu.

Lekkoatleta w biegu na hali lekkoatletycznej, ubrany w biało-czerwony strój z numerem startowym 328 oraz opaską kompresyjną na kolanie.
Robert WolskiMarek BiczykNewspix.pl
Lekkoatleta w biało-czerwonym stroju przeskakuje przez poprzeczkę podczas konkurencji skoku wzwyż na stadionie sportowym, w tle publiczność na trybunach.
Robert WolskiMarek BiczykNewspix.pl
Lekkoatleta w zielonej koszulce oraz numerem startowym wykonuje skok wzwyż, unosząc się nad poprzeczką na tle sportowej hali.
Robert WolskiMarek BiczykNewspix.pl
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja