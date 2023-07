Od rana w całej południowej Polsce panowały potworne upały. Ludzie dostawali nawet alerty, żeby, jeśli to możliwe, ograniczyć wyjścia z domu. Zawodnicy startujący w mityngu zaliczanym do prestiżowego cyklu Diamentowej Ligi niestety nie mogli sobie na to pozwolić. Organizatorzy starali się zrobić wszystko, żeby zapewnić im jak najlepsze warunku przez cały dzień, ale na pogodę nie mieli wpływu.