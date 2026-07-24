Potwierdzają się doniesienia ws. Ewy Swobody. Zgłosiła się po pomoc

Igrzyska olimpijskie w Paryżu (2024) nie potoczyły się po myśli Ewy Swobody. Przez stratę zaledwie 0,01 s nie awansowała do finału biegu na 100 m. Niepowodzenie odchorowała. Było tak źle, że momentami nie miała nawet ochoty wychodzić na trening, co sama potwierdza w rozmowie z WP Sportowymi Faktami.

Dzięki pomocy psychologa wyszła jednak z kryzysu i zdała sobie sprawę, że "sport to jest to, co najbardziej kocha w życiu robić".

"To zmęczenie, treningi, to jest moje całe życie. Bardzo się cieszę, że chęci do treningu do mnie wróciły, bo w roku poolimpijskim było z tym strasznie trudno. Nawet żeby się zebrać w sobie i zrobić głupi trening. Jak w głowie jest źle, to tego nie przeskoczysz" - mówi.

Swoboda zmieniła zdanie ws. psychologa. "Bardzo mi pomaga"

Lekkoatletka przyznaje, że choć kiedyś odżegnywała się od pomysłu współpracy z psychologiem, ostatecznie zmieniła zdanie i sięgnęła po profesjonalne wsparcie. Absolutnie tego nie żałuje.

Po prostu spotkałam specjalistkę, która do mnie trafia i bardzo mi pomaga. Wyciągnęła mnie z bardzo dużych problemów psychicznych

Pracowały nie tylko nad zmianą mentalną dotyczącą sportu, lecz także nad szerokim tematem związanym z konsekwencjami popularności.

"Po rozmowie z panią psycholog doszłam do wniosku, że każdy chce być sławny, ale nikt nie uczy nas, jak sobie z tą sławą radzić. Jak się zachowywać, jak wytrzymać presję otoczenia" - objaśnia Swoboda.

Nie ukrywa, że bywają momenty, w których chciałaby od tego wszystkiego uciec. Uwielbia swoich kibiców, są - jak sama określa - wspaniali, lecz równocześnie potrafią "bardzo szybko sprowadzać na ziemię".

"No, ale nic z tym nie zrobię, trzeba nauczyć się z tym żyć" - kwituje. Przy okazji opowiada, że w życiu prywatnym i zawodowym zachowuje się inaczej.

"Ewa na stadionie jest przeciwieństwem Ewy w prawdziwym życiu. Jestem introwertyczką, trochę takim 'wstydziochem', lubię ciszę i spokój. Na co dzień jestem wycofana, za to na stadionie lubię ten szum, gdy jest tłum kibiców. To na mnie działa i sprawia, że zachowuję się trochę inaczej" - tłumaczy.

Memoriał Kamili Skolimowskiej z udziałem Ewy Swobody

Ewa Swoboda otworzyła bieżący sezon najszybciej w swojej karierze. I to całkiem udanie. Ma za sobą wygraną w Ostrawie (11,09 s) i podium w Zagrzebiu (10,98 s). To świetne prognostyki na przyszłość.

Teraz bardzo czeka na Memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie (23 sierpnia). Zachęca wszystkich kibiców do pojawienia się na trybunach.

Zapraszam kibiców 23 sierpnia na Diamentową Ligę, tych emocji nie da się poczuć i przeżyć przed telewizorem

"Bądźcie z nami, potrzebujemy waszego wsparcia. Marzy mi się, aby pewnego dnia Stadion Śląski zapełnił się do ostatniego miejsca, mam nadzieję, że doczekam się tego przed końcem kariery" - podsumowuje.





Ewa Swoboda tuż za podium. "Wiem, że będzie niedosyt". WIDEO PZLA materiały prasowe