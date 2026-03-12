Lada chwila ruszają Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 26, w których Polskę reprezentować będzie łącznie 31 zawodników i zawodniczek. W grupie tej jest Natalia Bukowiecka, która szykuje się do biegu na 400 metrów (finał 21 marca, eliminacje dzień wcześniej). Wymarzonym scenariuszem dla niej byłoby odniesienie pierwszego międzynarodowego sukcesu w hali i sięgnięcie po medal. Nie nakłada jednak na siebie wielkiej presji.

"Najważniejsze dla mnie jest pokazanie się z jak najlepszej strony przed polskimi kibicami. W sporcie trudno z góry mówić o konkretnych miejscach, bo na wynik wpływa wiele czynników. Mogę jednak jasno powiedzieć, że celuję w awans do finału i bardzo szybki bieg. Chciałabym poprawić swój rekord życiowy, a tym samym rekord Polski" - mówi sama lekkoatletka.

Czuję, że jestem gotowa na taki rezultat i mam nadzieję, że właśnie w Toruniu uda się go osiągnąć

Tuż przed startem imprezy potwierdzono doniesienia, wedle których Bukowiecka otrzymała bardzo ważne wsparcie, które zapewni jej sportowy i finansowy spokój przed zaplanowanymi na 2028 rok letnimi igrzyskami olimpijskimi (14-30 lipca).

Ogłaszają ws. Natalii Bukowieckiej. Tuż przed Halowymi Mistrzostwami Świata

To już oficjalne. Natalia Bukowiecka przedłużyła swoją współpracę sponsorską z marką InPost, a nowa umowa obowiązuje do 2028 roku. Lekkoatletka nie kryje zadowolenia. Takie rozwiązanie sprawy oznacza bowiem jedno.

"Bardzo się cieszę, że nasza współpraca będzie kontynuowana. W sporcie na najwyższym poziomie niezwykle ważne jest poczucie stabilizacji i komfortowe warunki do treningu. Dzięki temu można skupić się wyłącznie na przygotowaniach i startach. Umowa obowiązuje do igrzysk w Los Angeles, więc mam zapewnione wsparcie na najbliższe lata, za co jestem ogromnie wdzięczna" - opowiada.

Założycielem i prezesem zarządu InPost jest Rafał Brzoska. Milioner od lat angażuje się w sport. Oprócz Bukowieckiej kierowana przez niego firma finansowo wspiera młociarza Wojciecha Nowickiego, oszczepników Marcina i Rocha Krukowskich oraz judoczkę Aleksandrę Kowalewską. InPost jest też strategicznym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej od 2022 roku. Ponadto w lutym ogłoszono, że Rada Pracodawców RP, której to przewodniczącym jest Brzoska, powołała Platformę Sportową. Ma ona za zadanie "uporządkowanie i wzmocnienie systemowej roli sportu w rozwoju gospodarczym, zdrowotnym i społecznym Polski".

Dla kibiców najważniejszy jest jednak wymiar sportowy i emocje dostarczane przez naszych kadrowiczów. Fani odwdzięczają się wsparciem z trybun, co szczególnie docenia Bukowiecka. "Gdy hala jest wypełniona kibicami, bieganie nabiera zupełnie innego charakteru. Czuć ogromną energię z trybun, która potrafi dodać zawodnikowi dodatkowej mocy. Liczę, że podczas mistrzostw świata atmosfera będzie jeszcze bardziej gorąca i pomoże nam wszystkim osiągać świetne wyniki" - podsumowuje.

Natalia Bukowiecka Yuichi Yamazaki AFP

Rafał Brzoska, Omenaa Mensah Piętka Mieszko AKPA

Natalia Bukowiecka i inne reprezentantki Polski podczas MŚ w lekkiej atletyce, Tokio 2025 Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Natalia Bukowiecka podsumowała poprzedni sezon. “Bywało różnie”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport