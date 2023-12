To, czego świadkami opinia publiczna była wczoraj w polskim parlamencie, nie miało prawa się zdarzyć. Oto doświadczony polityk Grzegorz Braun , poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w nowej kadencji, w cieniu trwających obrad, na korytarzu, uruchomił gaśnicę proszkową i rozpoczął swój teatr . W ten skandaliczny sposób za cel obrał zapalone świece chanukowe, demonstracyjnie je gasząc.

Szymon Ziółkowski uderza w Grzegorza Brauna. Pisze o "badaniach psychiatrycznych"

- To, moim zdaniem, było chuligaństwo. Jeszcze raz powtórzę: można w różny sposób odbierać religię, mieć poglądy religijne, polityczne czy jeszcze jakieś inne, ale szanujmy się! Na pewno nie popieram takich rzeczy. To jest wręcz niewiarygodne, że to się wydarzyło - powiedział Małysz dla Przegląd Sportowy Onet.