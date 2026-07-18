Potężna cena medalu dla Polki. Służby medyczne momentalnie ruszyły z pomocą

Mistrzostwa Europy w Rieti to w tym roku impreza dla zawodniczek i zawodników z roczników 2009, choć są też młodsi. Odbywają się co dwa lata, poza kadrą gospodarzy, nasza reprezentacja jest najliczniejsza. W sobotę pod wieczór, gdy zaczynał się finałowy bieg na 400 metrów. Biało-Czerwoni mieli już dwa medale. Oba srebrne: najpierw Kingi Jackowskiej w pchnięciu kulą, w sobotę zaś Dawida Barańskiego w skoku wzwyż.

Na trzeci liczyliśmy właśnie w najdłuższym biegu sprinterskim - do finału awansowały dwie Polki. Martyna Machała, z życiówką na poziomie 54.25 s, nie była w gronie faworytek. Ale Zofia Pasierbek - już tak. Jej 53.43 s było drugim czasem wśród finalistek, nieznacznie szybciej biegała tylko Greczynka Eleni Iakovaki. Obie miały też rywalizować na 200 metrów, tam Polka też jest bardzo mocna. I obie zrezygnowały z krótszego dystansu, wszystkie siły przesunęły na jedno okrążenie.

Greczynka to córka Periklisa Iakovakisa - byłego mistrza Europy na 400 m przez płotki i medalisty MŚ w tej konkurencji. A Polka pochodzi z Bielska-Białej, lubi grać na skrzypcach, a jej talent szlifuje Aleksander Matusiński - trener kobiecej sztafety i szkoleniowiec m.in. Justyny Święty-Ersetic.

Mistrzostwa Europy w Rieti. Brąz dla Zofii Pasierbek. Polka zasłabła po finiszu

Polka biegła po czwartym torze, wszystkie najgroźniejsze rywalki miała przed sobą. Bardzo mocno z bloków ruszyła Brytyjka Noa Chodokufa, szybko biegała już w półfinałach, w tym roku uzyskała 53.49 s. Tyle że przeholowała, szybko się o tym przekonała. Za to wzajemnie napędzały się Iakovaki oraz Węgierka Sophia Akuchi Emmanuel.

Gdy tory się wyrównywały, gdy wbiegały na ostatnią prostą, wszystkie trzy były bardzo blisko siebie. Prowadziła nieznacznie Greczynka, Polka ją niemal dogoniła. Nie wytrzymała tego tempa, Węgierka to wykorzystała. A Iakovaki imponowała - wygrała w czasie 52.38 s. W potwornym upale, choć sprinterzy wolą ciepło od zimna. Węgierka też pobiła rekord kraju - 52.80 s. Pasierbek z kolei rekord życiowy, teraz wynosi on 53.08 s.

To trzeci wynik w historii naszej lekkiej atletyki wśród juniorek młodszych, szybsze były tylko Anastaja Kuś i Kornelia Lesiewicz. Ta pierwsza zdobyła złoto dwa lata temu w Bańskiej Bystrzycy z rewelacyjnym 51.89 s.

Finałowa prosta, Zofia Pasierbek druga z prawej Mattia Ozbot Getty Images

Gdy Iakovaki i Emmanuel cieszyły się z medali, Pasierbek leżała na tartanie. Momentalnie zjawił się przy niej lekarz, później ekipa medyczna z noszami. Taką cenę 17-latka z Bielska-Białej zapłaciła za swój medal, trzeci w historii tego dystansu, po srebrze Karoliny Łozowskiej i wspomnianym złocie Kuś.

A w tej sytuacji nie wiadomo, czy będzie w stanie wystąpić w niedzielę w sztafecie szwedzkiej.

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Machała zajęła w finale siódme miejsce - z czasem 54.36 s.

Zofia Pasierbek zemdlała na mecie screen za TVP Sport materiał zewnętrzny

Zofia Pasierbek Marcin Golba/Nur Photo AFP





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