Faith Kipyegon udowodniła, że nie jest powodu zaliczana jest do grona najlepszych biegaczek świata. Kenijka osiem lat temu w Rio de Janeiro sięgnęła po swój pierwszy w karierze medal olimpijski. Był to naprawdę wyjątkowy moment. Krążek, która zdobyła, był bowiem koloru złotego, co oznaczało, że została ona mistrzynią olimpijską w biegu na 1500 metrów. Po pięciu latach sportsmenka z Afryki po raz kolejny popisała się, broniąc tytułu i dodając do swojej kolekcji kolejny złoty medal.

