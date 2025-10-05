Poruszenie wokół rywalki Polki. Po mistrzostwach świata rozpętała się burza

Dla Nafissatou Thiam tegoroczne mistrzostwa świata są do zapomnienia. Wieloboistka w stolicy Japonii nie ukończyła rywalizacji, co było dla niej ogromnym ciosem. Belgijska kadra co prawda wróciła z medalami - zdobyto srebro i brąz - ale to nie wyniki bohaterów imprezy stały się głównym tematem lokalnych mediów. Wszystko przykrył dramat i kontrowersje związane z Thiam.

Nafissatou Thiam oskarża federację. Doczekała się odpowiedzi

31-latka oskarżyła federację lekkoatletyczną o celowe działania, które ostatecznie wpłynęły na jej występ na czempionacie i pozbawiły ją medalu. Za pośrednictwem mediów społecznościowych sportsmenka opublikowała obszerny komunikat, w którym podzieliła się ze światem swoimi odczuciami.

"Robili mi problemy, zabrali możliwość trenowania na obozie z drużyną, nie akredytowali mojego fizjoterapeuty, którego sama opłacam. Stałam się przykładem: co się dzieje, jeśli nie jesteś posłuszny" - napisała w emocjonalnym wpisie opublikowanym na krótko po powrocie z Tokio.

Rywalka Adrianny Sułek-Schubert wyjaśniła, że mimo wypełnienia minimum na MŚ, działacze robili przeszkody przy nominacji do składu. Największym ciosem miał być zakaz uczestnictwa w oficjalnym zgrupowaniu reprezentacji, co oznaczało, że na kilka dni przed wylotem jej sztab musiał samodzielnie organizować logistykę. Do tego doszedł brak akredytacji dla fizjoterapeuty - specjalisty, który od lat pracuje z zawodniczką, ale którego koszty nigdy nie obciążały federacji.

"Gdzie ma się udać sportowiec, którego zastrasza lub gnębi własny związek? Kto go chroni? Nikt. Chcieli mnie ukarać i uczynić przykładem. To pokazuje, w jak toksycznym środowisku funkcjonujemy" - żaliła się Thiam, apelując o przejrzystość i realną odpowiedzialność w strukturach sportowych.

Zdaniem belgijskiej prasy obecny konflikt to efekt wielomiesięcznego sporu. Zaczęło się od odmowy podpisania "Kodeksu Postępowania" członka kadry. Dokument regulował m.in. kwestie ekspozycji sponsorów, a Thiam - związana z inną marką odzieżową - uznała, że część zapisów godzi w jej interesy. Jej zdaniem kodeks został celowo podsunięty, by postawić ją w negatywnym świetle.

Belgijska federacja stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom. "To kłamstwo, że nie była mile widziana. Mam dowody, że otrzymała pełne wsparcie, w tym finansowe. To wstyd, że dziś tak się zachowuje" - odpowiada prezes związku, Jessica Mayon, cytowana przez belgijskie media.

Mimo to pod wpisem Thiam pojawiły się tysiące komentarzy wsparcia. Publicznie solidaryzowali się z nią m.in. Dina Asher-Smith, Cynthia Bolingo czy koszykarka Emma Meesseman. Dla wielu kibiców nie ma wątpliwości, że legenda belgijskiego sportu stała się ofiarą konfliktu z własnym środowiskiem.

