Poruszenie wokół Adrianny Sułek-Schubert. Ależ wyznanie. I to w takim dniu

Piękne wyznanie Adrianny Sułek-Schubert. "Jestem mamą, szczęśliwą kobietą"

Lekkoatletka już podczas ciąży nie ukrywała, że marzy o wyjeździe na Letnie Igrzyska Olimpijskie. Impreza w Paryżu rozpocznie się 26 lipca. Polka w pocie czoła próbuje wrócić do formy sprzed ciąży. W środę (03.04) zamieściła wyjątkowy wpis w mediach. "Biało-czerwona" świętowała 25 urodziny. Wierzy jednak, że wymarzony prezent sprawi sobie dopiero za kilka miesięcy.

~ czytamy we wpisie sportsmenki na Instagramie.

25? Kiedy to zleciało? Mam syna, mam męża, jestem mamą, szczęśliwą kobietą, która już ćwierć wieku swoją pewnością siebie przeciera szlaki, wprawiając tym innych w zakłopotanie i zadziwienie

"A dzięki wsparciu rodziny i najbliższych, niespełna 8 tygodni po porodzie mam możliwość w pełnym słońcu robić to, co kocham...wylewać siódme poty na bieżni, gubić ciążowe kilogramy w ekspresowym tempie i wierzyć, że w sierpniu sprawię sobie spóźniony urodzinowy prezent. Zapieprzam na to ostro" - dodała Sułek-Schubert.