To, czego dokonali Polacy na tegorocznych ME przeszło najśmielsze oczekiwania. Nasi lekkoatleci zdobyli łącznie aż 14 medali, co stanowi nasz najlepszy wynik od ponad pół wieku!

W klasyfikacji medalowej zajęliśmy szóste miejsce. Lepsi byli sportowcy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji oraz Holandii.

Polscy medaliści mistrzostw Europy wrócili do kraju

Bohaterowie ostatnich dni już do Polski. Na lotnisku czekali na nich najbliżsi, a nasi medaliści utonęli w ich ramionach. Na wracających sportowców czekali tłumnie także dziennikarze, czekający na wypowiedzi naszych reprezentantów.

- W moim przypadku jest to koniec sezonu, ponieważ wraz z trenerem nie chcemy przesadzać. Skoro jest zdrowie, to teraz jest czas na to, by te spore osiągnięcie w najbliższych tygodniach świętować i wrócić do treningu - powiedziała po powrocie w rozmowie z Interią Sofia Ennaoui - brązowa medalistka w biegu na 1500 m.