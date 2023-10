Poranek grozy w Izraelu. Sofia Ennaoui musiała uciekać. Przekazała wieści

Trwa atak Hamasu na Izrael. Sofia Ennaoui bezpiecznie wróciła do Polski

Drodzy, dotarliśmy wraz z przyjaciółmi bezpiecznie do Polski. Nikt z nas nie spodziewał się takiego obrotu sprawy, jednak dzisiejszy poranek mocno zmienił oblicze naszego urlopu. Dzięki wielkiej uprzejmości i przychylności lokalnych mieszkańców udało nam się dotrzeć na lotnisko, skąd udaliśmy się w dalszą podróż do Polski. Dziękujemy za gotowość "tu na miejscu" osób, które od wczesnych godzin porannych oferowały nam swoją pomoc i okazywały troskę.

- Z tego co wiemy, co przekazuje MSZ i polski kontyngent w Libanie, żaden Polak nie ucierpiał w dotychczasowych atakach - mówił Andrzej Duda. - W tym momencie trzeba się wstrzymać przed wyjazdem do Izraela. To jest absolutny apel. Dopóki sytuacja się nie wyjaśni, przede wszystkim, dopóki nie dojdzie do zaprzestania walk - dodał prezydent.