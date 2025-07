Popis Polki w mistrzostwach Europy. A już za chwilę spełnił się koszmar

W znacznej części Polski leje deszcz, a w zachodniej Norwegii jest ciepło, słonecznie, choć akurat wiatr trochę przeszkadza sprinterom. W czwartek w Bergen, tutejszej "bramie do fiordów", zaczęły się mistrzostwa Europy do lat 24 w lekkiej atletyce. I już pierwszego dnia prezentuje się publiczności znaczna część polskich kandydatów do medali, m.in. Maksymilian Szwed, Alicja Sielska czy Filip Rak. Choć o medal podium powalczy wieczorem tylko Zuzanna Maślana w pchnięciu kulą - to jeden z dwóch zaplanowanych na ten dzień ćwierćfinałów.