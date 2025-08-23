W tym roku w drugiej połowie sierpnia Bydgoszcz gości lekkoatletyczne mistrzostwa Polski. Na sobotę 23 sierpnia zaplanowano rozegranie aż 29 różnego rodzaju konkurencji. Jednym z tych konkursów, na które kibice mieli największe baczenie, była rywalizacja o mistrzostwo Polski w rzucie młotem panów.

Faworytem był oczywiście Paweł Fajdek, który jednak w tym sezonie jest bardzo daleki od swojej najwyższej życiowej formy. Wystarczy powiedzieć, że jeszcze nie udało mu się przekroczyć granicy 80 metrów, a rekord życiowy naszego wielkiego mistrza jest przecież o wiele lepszy.

Rekordowy bieg o mistrzostwo Polski. Potrzebny był fotofinisz

Fajdek w sobotnim konkursie sięgnął po złoty medal z wynikiem nieco powyżej 79 metrów, co stanowi najlepszy wynik w jego wykonaniu w tym sezonie. Rekord sezonu młociarza nie był ostatnim znakomitym rezultatem, jaki tego popołudnia zobaczyli kibice zgromadzeni na trybunach stadionu w Bydgoszczy.

Pasjonująco wyglądała także rywalizacja na pięć tysięcy metrów kobiet. Ostatecznie złoty medal trafił na szyję Alicji Konieczek, srebro przypadło Julii Koralewskiej, zaś na najniższym stopniu podium stanęła Olimpia Breza. Dla wszystkich trzech zawodniczek był to bieg przełomowy.

Nowa mistrzyni Polski z wynikiem 15:32.53 pobiła bowiem swój najlepszy rezultat z tego sezonu, to samo zrobiła wicemistrzyni z identycznym wynikiem, ale dla niej był to także rekord życiowy, a do wyłonienia mistrzyni potrzebny był fotofinisz. Trzecia Olimpia straciła do nich naprawdę sporo, bo zmierzono jej czas na poziomie 15:49.00, co również było najlepszym wynikiem w sezonie.

