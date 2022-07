Popis chorwackiej gwiazdy, krok od sensacji

Allman była główną faworytką mistrzostw w Eugene. Aktualna mistrzyni olimpijska, startująca przed swoimi kibicami, była jednak o krok od sensacyjnego odpadnięcia już w eliminacjach, bo dwie pierwsze próby miała zupełnie nieudane i sama siebie postawiła pod ścianą. Jednak jak na mistrzynię przystało, w swoim ostatnim rzucie uzyskała aż 68,38 m, co było najlepszym wynikiem całych eliminacji i pewnie awansowała do finału.

Wielką klasę pokazała za do dwukrotna mistrzyni olimpijska Sandra Perković. Chorwatka, która w ostatnich latach miała trochę problemów ze zdrowiem już w swojej pierwszej próbie uzyskała 64,23 m, co było odległością lepszą niż minimum kwalifikacyjne i bez kłopotu zapewniła sobie awans do finału.

Polki w tej konkurencji nie startowały.

Finał tej konkurencji odbędzie się w czwartek 21 lipca.