Popis Anastazji Kuś, walka o schedę po Bukowieckiej. Mistrzyni olimpijska poza finałem

Andrzej Grupa

Natalia Bukowiecka nie zdecydowała się na walkę w Bydgoszczy o złoto na 400 metrów - biegła ten dystans w środę w Lozannie, będzie też biegła w czwartek w Zurychu, w finale Diamentowej Ligi. To zaś powoduje, że tytuł po raz pierwszy od 2020 roku trafi w inne ręce. Być może do Justyny Święty-Ersetic, która po raz pierwszy od ponad miesiąca pojawiła się na starcie. A może do Anastazji Kuś, która w eliminacjach uzyskała znakomity czas - 52.03 s. Do finału nie awansowała zaś inna gwiazda, ośmiokrotna medalistka na tym dystansie w przeszłości.

Justyna Święty-Ersetic (z lewej) i Anastazja Kuś pobiegną w finale mistrzostw Polski na 400 metrów
Justyna Święty-Ersetic (z lewej) i Anastazja Kuś pobiegną w finale mistrzostw Polski na 400 metrówBartłomiej Bodzek/East News & screen za TVP SportEast News

101. PZLA Mistrzostwa Polski zaplanowano w Bydgoszczy tylko na dwa dni: piątek i sobotę. To o tyle istotne, że niektórym zawodniczkom komplikuje łączenie dystansów. Anna Gryc mogłaby powalczyć o medal na płaskim dystansie 400 metrów, ma trzeci czas w sezonie wśród Polek, ale pobiegnie tylko w rywalizacji płotkarskiej. A przecież też może walczyć o miejsce w sztafecie kobiecej na mistrzostwa świata w Tokio.

O to też toczy się rywalizacja w Bydgoszczy. Jest jasne, że gwiazdą polskiej kadry na tym dystansie jest Natalia Bukowiecka, pewne miejsce mają też Justyna Święty-Ersetic czy Anastazja Kuś. Poza Bukowiecką wszystkie kandydatki pojawiły się w Bydgoszczy, o te przepustki do sztafety też będzie się toczyć rywalizacja w sobotę.

Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Rywalizacja na 400 metrów bez Natalii Bukowieckiej. Finał też bez Igi Baumgart-Witan

W piątek na starcie pojawiły się zaś: Justyna Święty-Ersetic oraz Iga Baumgart-Witan, czyli dwie nasze mistrzynie i wicemistrzynie olimpijskie z Tokio w biegach rozstawnych. Ta pierwsza nie występowała od 13 lipca, była zawiedzona swoimi wynikami po dobrym początku sezonu i występach w World Relays w Kantonie.

- Potrzebowałam potrenować w spokoju i ciszy, zaliczyłam dwa wyjazdy do Spały. Mam nadzieję, że wreszcie to się przełoży na wyniki - mówiła red. Michałowi Chmielewskiemu przed kamerą TVP Sport. Jak sama przyznała, sezon zimowy był dla niej za długi i w pewnym momencie brakowało już sił. Stąd tak długa przerwa.

Justyna Święty-Ersetic
Justyna Święty-ErseticMartin BernettiAFP

W swojej serii Święty-Ersetic pobiegła po profesorsku - wygrała możliwie najmniejszym nakładem sił (53.61 s), za nią dobiegła Kinga Gacka. A dwie pierwsze miały zapewniony awans do sobotniego finału.

W drugiej serii pojawiła się zaś Iga Baumgart-Witan, ośmiokrotna medalistka MP na tym dystansie na stadionie (w tym dwukrotnie złota), powoli już kończąca karierę. Swój ostatni start zanotowała na tym właśnie stadionie, w poprzednich mistrzostwach kraju, niemal 14 miesięcy temu. Od trzech miesięcy znów trenuje, choć jak sama mówi: już nie tak intensywnie jak dawniej. I nie ukrywa, że dla niej kluczowe w tym sezonie sią... mistrzostwa Europy mastersów na Maderze. A karierę zapewne zakończy za kilka miesięcy w hali.

Maria Żodzik i Jarosława Mahuczich
    - Miałam już nie biegać, a jednak jestem. Przez prawie rok nie trenowałam, bawiłam się. A teraz przyszła pora pożegnać się ze stadionową bieżnią - powiedziała w TVP Sport.

    I bardzo prawdopodobne jest, że właśnie się z tą w Bydgoszczy pożegnała. W swojej serii dobiegła trzecia - w czasie 53.67 s. Przed nią znalazły się zaś Aleksandra Formella (52.51 s) i Weronika Bartnowska (52.65 s), czyli dwie kandydatki do sztafety w Tokio.

    Anastazja Kuś i Iga Baumgart-Witan
    Anastazja Kuś i Iga Baumgart-WitanAFP / Foto Olimpik / NurPhotoPolsat Sport

    Ten czas dawał 36-letniej bydgoszczance miejsce w finale, był w tym momencie najlepszy spoza czołowych dwójek. Została jednak trzecia seria - i ta okazała się najszybszą. Dość długo wydawało się, że bardzo asekuracyjnie biegnie w niej Anastazja Kuś - 18-letnia brązowa medalistka niedawnych ME juniorów w Tampere. A tymczasem na ostatniej prostej sprinterka AZS UWM Olsztyn fenomenalnie przyspieszyła, wyprzedziła prowadzącą Alicję Wronę-Kutrzepę (52.26 s). Wygrała w czasie 52.03 s - swoim trzecim w całej karierze.

    Maria Andrejczyk
      Z tego biegu awans wywalczyły jeszcze: Anna Pałys-Pisarczuk (52.52 s, rekord życiowy) i Dominika Duraj (53.46 s) One wyprzedziły Baumgart-Witan, która została tym samym pierwszą rezerwową.

      W finale zabraknie oczywiście Natalii Bukowieckiej - w Bydgoszczy powalczy o złoto tylko na 200 metrów.

      Ewa Swoboda
      Lekkoatletka w stroju reprezentacyjnym Polski na stadionie podczas zawodów, klaszcze w dłoniach, wyraża radość lub uznanie.
      Anastazja KuśŁukasz Szeląg PZLAmateriały prasowe
      Podcast Olimpijski. Iga Baumgart-Witan o sporcie i życiu poza nimAleksandra SzutenbergINTERIA.PL

