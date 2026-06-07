Dwa i pół miesiąca czekaliśmy na kolejny w tym roku start Ewy Swobody. Nasza sprinterka zakończyła halowe występy mistrzostwami świata w Toruniu. Zajęła w nich szóste miejsce, wyrównując najlepszy wynik sezonu - 7.07 s. Do medalu zabrakło czterech setnych. Najlepsza okazała się wówczas Włoszka - Zaynab Dosso. Reprezentantka Italii pobiegła dystans 60 metrów w równe 7 sekund. Zawodniczka z Półwyspu Apenińskiego również zainaugurowała już starty na stadionie. 20 maja pokonała setkę w 11.07 s podczas zawodów w Savonie.

Przed niedzielą dawało to Dosso trzecie miejsce w Europie. Najlepsze czasy posiadały Karolina Manasova i Rebekka Hasse. Oba ustanowiły swoje tegoroczne rekordy w Sankt Polten. Czeszka pobiegła z czasem 11.01 s, a Niemka - o trzy setne gorzej. Dzisiaj nadeszła chwila na pierwszą próbę z udziałem Ewy Swobody. Nasza sprinterka zdecydowała się na występ w Warszawie, gdzie odbywają się zawody Halina Konopacka Classic. W zeszłym roku Polka inaugurowała swój sezon dopiero pod koniec czerwca, podczas Drużynowych Mistrzostw Europy w Madrycie. Wtedy uzyskała czas 11.13 s.

Ewa Swoboda z najlepszym wynikiem w Europie

Dziś 28-latka pobiegła znacznie szybciej. Swoboda złamała barierę 11 sekund. Pomiar pokazał 10.99 s, przy wietrze +0.9. Gdy zobaczyła rezultat, nie kryła swojej ogromnej radości. I trudno się temu dziwić - to najszybsze otwarcie sezonu dla Ewy w dotychczasowej karierze. Poprzedni najlepszy czas zanotowała w 2023 roku w Chorzowie. Wtedy była wolniejsza o cztery setne. W tym momencie nasza sprinterka wskoczyła na pierwsze miejsce w tegorocznych tabelach europejskich.

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"Hala była długo, trochę było mi przykro, ale odkułam to. Wreszcie jest poniżej 11, bardzo na to czekałam i jestem szczęśliwa" - powiedziała Ewa zaraz po biegu, w rozmowie z Aleksandrem Dzięciołowskim na antenie TVP Sport. Wynik uzyskany podczas niedzielnych zawodów w stolicy oznacza oczywiście także minimum PZLA na mistrzostwa Europy, które w dniach 10-16 sierpnia odbędą się w Birmingham. Swoboda już swoim pierwszym biegiem w tym sezonie na stadionie zgłosiła akces do walki o najwyższe laury podczas czempionatu na Starym Kontynencie. "Poczekajmy - jeszcze dwa miesiące. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze" - dodała nasza wicemistrzyni Europy z 2024 roku.

Ewa Swoboda Petr David Josek East News

Ewa Swoboda JEWEL SAMAD AFP

Ewa Swoboda Grzegorz Wajda/REPORTER East News





Ewa Swoboda najszybsza w biegu na 100 metrów podczas zawodów w Ostrawie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport