Gdyby spojrzeć na rzut młotem, to większa część światowej czołówki jest z Europy, choć karty rozdaje ostatnio Kanadyjczyk Ethan Katzberg. Wśród dyskoboli też sporo gwiazd jest z naszego kontynentu, choć szyki stara im się pokrzyżować Australijczyk Matthew Denny, a niespodziewany medal MŚ wywalczył niedawno Alex Rose z Samoa. Inaczej jest jednak w kuli, tam tylko Włoch Leonardo Fabbri potrafi powalczyć z najlepszymi.

Oszczep jest zaś specyficzny. W finałowej dwunastce w Tokio było dwunastu zawodników z różnych państw. I nie sposób było wskazać faworyta. Złoto poleciało do Trynidadu i Tobago (Keshorn Walcott), srebro na Grenadę (Anderson Peters), brąz do USA (Curtis Thompson). Kolejni byli już jednak bardzo blisko, jeden rzut mógł wszystko zmienić. To trochę tak, jak powtarza Maria Andrejczyk, nasza wicemistrzyni olimpijska z Tokio: w oszczepie chodzi o to, by raz w konkursie posłać "dzidę" bardzo daleko.

Europa jednak w tym sporcie nie odstaje, stawka jest jednak bardzo wyrównana. Zwłaszcza za sprawą Juliusa Webera, który w całym poprzednim sezonie oddał najdalszy rzut na świecie - na 91.51 m. On będzie jednym z kandydatów do złota za dwa miesiące w Birmingham, a ma już takie z Monachium oraz srebro z Rzymu. A Polacy? Cyprian Mrzygłód leczy kontuzję, Marcin Krukowski na początku sezonu uzyskał świetne 83.73 m w Warszawie. A Dawid Wegner, nieprzypadkowo, mierzy się z najlepszymi w mityngach Diamentowej Ligi.

Diamentowa Liga w Rzymie. Dawid Wegner wśród sześciu najlepszych oszczpeników na Stadio Olimpico

To właśnie Wegner, jako jedyny z Polaków, dostał się w Tokio do finału mistrzostw świata - uczynił to rzutem ostatniej szansy w eliminacjach, na 85.67 m. I to wciąż jego rekord życiowy. 26-latek z Nakła nad Notecią zaczął sezon obiecująco - we Florencji i memoriale Ireny Szewińskiej posyłał oszczep tuż przed granicę 80. metra (79.49 m i 79.04 m). W skali światowej nie są to wyniki imponujące, ale Dawid jest oszczepnikiem, który napędza się kolejnymi startami.

Z Bydgoszczy od razu ruszył do Rabatu - na Diamentową Ligę. Zaledwie dwie doby później uzyskał 71.18 m. I to musiało trochę boleć, choć akurat w Maroku warunki dla oszczepników były kiepskie, brakowało dobrych wyników.

Dawid Wegner podczas DL w Rzymie DOMENICO CIPPITELLI AFP

"Tym razem nie poszło tak, jak sobie zakładałem, ale sport uczy pokory i wyciągania wniosków" - napisał na Instagramie.

W czwartek elita pojawiła się już w Rzymie, Wegner zaczął konkurs od 72.23 i 72.16 m. Zajmował ostatnie miejsce, musiał wyprzedzić dwóch rywali, by dostać dwie kolejne próby. I w trzeciej serii ręka puściła - oszczep poleciał na 80.47 m. Wtedy dało to awans na piątą pozycję, później Dawida wyprzedził jeszcze mistrz świata Walcott. Za ósemkę wypadł zaś... aktualny mistrz Europy Jakub Vadlejch.

Rumesh Tharanga KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Wszystkich w cieniu zostawił jednak tym razem Rumesh Tharanga ze Sri Lanki. Zawodnik, który w Tokio jako ostatni wszedł do finału, a w nim zajął siódme miejsce, dwie pozycje przed Wegnerem. Zaczął od 84.49 m - już ten rzut dałby mu zwycięstwo w całych zawodach. W drugiej serii oszczep poleciał zaś na 92.62 m. To najlepszy wynik w jakimkolwiek konkursie od igrzysk w Paryżu i próby Pakistańczyka Arshada Nadeema. I ósmy na światowych listach wszech czasów. Drugiego w stawce Petersa pokonał o ponad 8,5 metra!

Do rekordu Diamentowej Ligi, sprzed dziewięciu lat z Dohy, a należącego do Niemca Thomasa Röhlera, zabrakło 128 cm.

Wyniki konkursu w rzucie oszczepem w Diamentowej Lidze w Rzymie screen za Diamentową Ligą materiał zewnętrzny

Dawid Wegner ter Bals/MTB-Photo/Shutterstock East News





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