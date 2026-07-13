Ponad 82 i ponad 83 metry. Paweł Fajdek kontra Ethan Katzberg. Bój tytanów

Mówić dziś o "czasach pofajdkowych" jest grubą przesadą, patrząc na ostatnie wyniki 37-letniego pięciokrotnego mistrza świata. 81.89 m w Zagrzebiu, później 82.09 m w Nancy - to robi olbrzymie wrażenie. Mówimy o zawodniku z rocznika 1989, który latami dominował rywalizację w mistrzostwach świata, zdobył w nich sześć złotych medali. I do 2023 roku praktycznie nie miał sobie równych. Wyjątkiem były właściwie zmagania olimpijskie, bo tam podopieczny Czesława Cybulskiego, a później Szymona Ziółkowskiego, nie radził sobie z presją. I bokiem przeszły mu tytuły w Londynie czy Rio de Janeiro, choć był wielkim faworytem. Został brąz w Tokio, może na pocieszenie. Ale kto wie, za dwa lata w Los Angeles Paweł wciąż może być w znakomitej formie.

Trzy lata temu Fajdek mógł wyrównać w Budapeszcie osiągnięcie Serhija Bubki, zdobyć szósty tytuł mistrza świata z rzędu. Tyle że skręcił kostkę na rozgrzewce, na środkach przeciwbólowych zdołał w finale oddać jeden rzut na równe 80 metrów. I skończył czwarty, seria została przerwana. Wtedy ze srebra cieszył się Wojciech Nowicki, a złoto zgarnął Ethan Katzberg - młody Kanadyjczyk, nowa gwiazda tej technicznej konkurencji.

Katzberg rozwiał też wątpliwości na igrzyskach w Paryżu, rok temu latem przegrał zmagania w trzech mityngach, ale gdy przyszło do walki w Tokio o tytuł mistrza świata, zdeklasował wszystkich. Choć Hummel, Halasz czy Kochan też rzucali ponad 82 metry, on uzyskał 84.70. A Paweł - 77.75 m. To przepaść.

Wydawało się, że podopieczny Szymona Ziółkowskiego najlepsze dni ma już za sobą. A jeszcze na dodatek zimą przeszedł operację barku. Lekarz stawiał na sześć miesięcy przerwy, on chciał wrócić do pełnej sprawności po dwóch. I dał radę.

Złoty mityng World Athletics w Budapszcie. Giganci rzutu młotem na liście startowej

Fajdek zaczął rywalizować w czerwcu - na razie ma za sobą cztery mityngi. W dwóch z nich, z Zagrzebiu i Nancy, uzyskał wyniki światowej klasy. 82.09 m daje mu czwarte miejsce na świecie, ale to też... dwa najlepsze rezultaty uzyskane w Europie. Katzberg rzucał dalej w Eugene i Nairobi, a Yann Chaussinand i Mychajło Kochan - w Kalifornii.

Tak wygląda światowa lista 13 lipca:

1. Ethan Katzberg - 83.33 m (3 lipca, Eugene)

2. Yann Chaussinand - 82.44 m (13 czerwca, Wilmington)

3. Ethan Katzberg - 82.43 m (24 kwietnia, Nairobi)

4. Mychajło Kochan - 82.38 m (13 czerwca, Wilmington)

5. Paweł Fajdek - 82.09 m (3 lipca, Nancy)

6. Paweł Fajdek - 81.89 m (26 czerwca, Zagrzeb)

7. Mychajło Kochan - 81.42 m (26 czerwca, Zagrzeb)

8. Merlin Hummel - 81.27 m (Fränkisch-Crumbach, 24 maj)

9. Mychajło Kochan - 81.26 m (24 kwietnia, Nairobi)

10. Yann Chaussinand - 81.23 m (Nancy, 3 lipca)

Zaznaczyliśmy rezultaty uzyskane w Europie.

Tę listę pokazaliśmy właśnie po to, by podkreślić rangę wtorkowego mityngu w Budapeszcie - ostatniego w sezonie o randze World Athletics Continental Tour - Gold. Węgrzy rokrocznie w Gyulai István Memorial stawiają na tę konkurencję, głównie z uwagi na obecność w elicie Bence Halasza. Choć właśnie objawił im się nowy 80-metrowiec Armin Szabados, zaledwie 20-letni młodzian.

Paweł Fajdek KPZLA Media Team materiały prasowe

Z pierwszej "8" światowego rankingu odległości w 2026 roku we wtorek w kole pojawi się aż siedmiu, w tym sześciu pierwszych. Katzberg, Chaussinand, Kochan, Fajdek, Hummel, Halasz, Szabados - to oni zagwarantują emocje. Do zeszłego roku Fajdek był rekordzistą tego mityngu - z 83.12 m uzyskanym w 2015 roku jeszcze w Szekesfehervar. A latem jego wynik o 6 cm został poprawiony, ale nie przez Kanadyjczyka, a Halasza, miejscowego bohatera. Katzberg zaś jeszcze kilka dni później przegrał zmagania w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, a później pokazał swoją wyższość w Tokio.

W potyczkach Fajdek vs Katzberg jest... 1:15, na korzyść obecnego mistrza olimpijskiego. Ten jedyny raz Polak pokonał go na koniec sezonu 2024, w Zagrzebiu, o zaledwie 6 cm. Wtedy młot latał znacznie bliżej. We wtorek po godz. 16 odległości mogą być jednak naprawdę kosmiczne.

Paweł Fajdek (z prawej). Obok Bence Halasz i Ethan Katzberg KIRILL KUDYAVTSEV/BEN STANSALL AFP





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