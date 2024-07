Ponad 80 metrów polskiego olimpijczyka, prowadził. Wielki pech w ostatniej serii

Mrzygłód we wtorek w Lucernie po raz piąty w tym roku zakończył zawody z rezultatem ponad 80-metrowym. Do rekordu życiowego - 84.97 m, wciąż jednak sporo brakuje.

Daleki rzut Polaka już w drugiej serii. Prawie wystarczyło do wygrania mityngu. Łotysz zaskoczył w ostatniej kolejce

Obsada zawodów w Lucernie nie była jakoś szczególnie imponująca, a to zawody niemal poprzedzające już rywalizację w Paryżu. Walka o finałową dwunastkę odbędzie się dokładnie za trzy tygodnie, w sesji przedpołudniowej 6 sierpnia. Wtedy wszyscy muszą być już mistrzowskiej formie, teraz zapewne ciężkie treningi zamieniane są powoli na lżejsze. Mrzygłód od mistrzostw Polski w Bydgoszczy nie startował, dla niego był to pierwszy występ.

Zaczął od rzutu na 77.59 m, po pierwszej serii był drugi. Po chwili poprawił się na 80.20 m, choć... oszczep wylądował przed łukiem oznaczającym 80. metr. To błąd organizatorów. Pomiar elektroniczny wskazał jednak odpowiednią odległość długo do Polaka nikt nie mógł się zbliżyć. Mrzygłód też rzucał wciąż podobnie, ale w granicach 77-78 metrów. W wyrównanej stawce niemal dogonił go Łotysz Patrick Gailums (80.06 m w trzeciej serii), ale aż do ostatnich rzutów sytuacja na czele była wciąż taka sama.