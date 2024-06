Ponad 80 m Fajdka w kuriozalnym konkursie. Aż Nowicki zrezygnował

Dziś, na pięć tygodni przed olimpijską rywalizacją, nie ma już chyba wątpliwości: obaj polscy giganci w rzucie młotem będą walczyli w Paryżu o medale. A wątpliwości były, dotyczyły głównie Pawła Fajdka. 35-letni młociarz AZS Poznań kiepski miał poprzedni sezon, raz dorzucił do 80 metrów, ale tej bariery nie przekroczył. Wynik 80.00 w Budapeszcie nie dał mu medalu mistrzostw świata.

Teraz zaś powolutku wraca do dyspozycji, która pozwala myśleć o walce o medal w Paryżu. W Rzymie się nie udało, choć już to 77.50 m było obiecujące. A później zaczął się poprawiać: ponad 79 metrów w Bydgoszczy, prawie 79 m metrów w Poznaniu, teraz 80.02 znów w Bydgoszczy. Na pokonanie tej granicy czekał od sierpnia 2022 roku, gdy w chorzowskim Memoriale Kamili Skolimowskiej ustanowił ówczesny rekord Diamentowej Ligi.

Co innego Wojciech Nowicki, on w wielkich imprezach praktycznie nie zawodzi. Wie, jak szykować formę na najważniejsze imprezy. Nie była optymalna w Rzymie, ale kapitalny rzut na blisko 81 metrów w ostatniej kolejce pozwolił mu sięgnąć po złoto. Później zaś włączył bardzo mocne treningi siłowe, jak sam mówił w niedzielę w Poznaniu, nawet do mistrzostw Polski zamierzał przystąpić po dwóch treningach.