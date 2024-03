Ponad 70 złotych medali dla Biało-Czerwonych! Polacy zachwycają w Toruniu

Halowe Mistrzostwa Europy Weteranów to impreza, która jest względnie młoda. W tym roku rozgrywana jest dopiero 14. edycja tej imprezy. W tym roku na starcie rywalizacji stanęło pona 3000 sportowców z ponad 30 różnych krajów. Polska oczywiście była bardzo licznie reprezentowana ze względu na to, że impreza odbywa się w Toruniu.

Polska goni Niemców. Ponad 70. złotych medali!

Sportowcy rywalizować ze sobą będą aż do soboty 23 marca, a po pięciu dniach zmagań z polskiej strony płyną tak naprawdę same dobre wieści. Biało-Czerwoni bowiem są absolutnie jednymi z najlepszych podczas imprezy w Toruniu i widać to w klasyfikacji medalowej.