Siedem startów w hali, siedem razy finał rywalizacji z wynikiem powyżej 20 metrów. Tak wyglądała ta zima w wykonaniu Konrada Bukowieckiego. 20.10 m - najgorszy rezultat, 20.63 m - najlepszy. Niezły europejski poziom, ale wciąż nie taki, który dawałby możliwość rywalizacji z gigantami. Choć wystarczający, by z pchnięciem na 20.61 m zająć ósme miejsce w halowych mistrzostwach świata w Toruniu. A to trzeba jednak docenić.

Jeszcze w marcu zawodnik AZS UWM Olsztyn wystąpił w Pucharze Europy w rzutach w Nikozji - przygotowywał się wtedy właśnie do toruńskiego czempionatu. W ostatniej próbie, w dość niesprzyjającej pogodzie, też pchnął poza linię 20. metra, pokonał Nicka Ponzio.

Formalnie to był jakby pierwszy start Polaka w sezonie letnim, choć przecież... jeszcze zimą. A w praktyce zaplanował je na maj. Wydawało się, że kibice będą musieli czekać do 20 maja - i występu w zawodach Città di Savona we Włoszech. A stało się inaczej.

Kilka dni temu Bukowiecki wrzucał bowiem w swoich mediach społecznościowych zdjęcia z Florydy. A w sobotę pojawił się na... Barbadosie. I tam wystąpił w zawodach May Classic w Usain Bolt Complex w Bridgetown.

Triumf Konrada Bukowieckiego w zaskakującym miejscu. Kula wylądowała w piachu

Dla organizatorów występ Bukowieckiego miał spore znaczenie... marketingowe. Tak można wywnioskować z wpisów w mediach społecznościowych, podkreślających udział w zawodach trzykrotnego olimpijczyka. Rzutnia do kuli znajdowała się gdzieś między płotem a parkingiem, w najlepszej próbie Bukowiecki uzyskał odległość 20.31 m. Czyli oddającą to, co było zimą w hali. A drugiego zawodnika w stawce pokonał o ponad 6 metrów.

Później z Polakiem pozował do zdjęcia Jayden Walcott, 17-letni miejscowy kulomiot, który w tym roku wygrał rywalizację do lat 20 w CARIFTA Games. Kulę 5-kilogramową posłał wczoraj też za 20. metr.

- Uwielbiam rywalizować w różnych miejscach. Skompletowałem już występy w 34 krajach, a Barbados zawsze był na mojej liście życzeń - mówił później Konrad, cytowany przez NateSportsTalk.

Konrad Bukowiecki KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

