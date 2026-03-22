Polskie złoto i rekord świata, Babiarz zaniemówił. "Jak on to zrobił, ten Kuba?"

Zdobyty w sobotę przez Jakuba Szymańskiego złoty medal w rywalizacji na 60 m przez płotki był dopiero szóstym złotem wywalczonym przez Polakó w halowych czempionatach globu po dachem. A ta rywalizacja odbywa się od 1987 roku.

To pierwsze złoto wywalczył w 1997 roku w Maebashi... Sebastian Chmara - dzisiaj prezes PZLA, ale i ekspert TVP podczas telewizyjnych transmisji. To on tworzy duet z Przemysławem Babiarzem, choć w sobotę nie im dane było komentować polskie złoto. Mieli bowiem przekaz akurat w sesji porannej.

Cztery lata później mistrzami świata zostali polscy sprinterzy ze sztafety 4x400 metrów, choć to złoto odebrali dużo później. W Lizbonie triumfowali bowiem Amerykanie, później doczekali się dyskwalifikacji, po wykryciu dopingu u Jerome Younga. Męska ekipa stworzona przez Józefa Lisowskiego doczekała się jeszcze dwóch srebrnych i brązowego medalu.

Aż nadszedł rok 2018 i lekkoatletyczny mundial w Birmingham, tak szczególny dla polskiej ekipy.

Jeszcze zanim sztafeta przystąpiła do swojego finału, polscy kibice cieszyli się już ze złota Adama Kszczota, który w swoim stylu ograł rywali w biegu na 800 metrów. I to był czwarty złoty medal dla Polski w historii, bo w 2014 roku triumfowała też Kamila Lićwinko.

A na sam koniec ruszyli specjaliści od biegu rozstawnego 4x400 metrów.

To był piąty polski złoty medal halowych mistrzostw świata. A jedyny dotąd okraszony rekordem globu

- Wybiła godzina próby i prawdy - tak zaczął relację red. Babiarz, gdy uczestnicy ustawili się w blokach. U nas zaczynał Karol Zalewski, późniejszy mistrz olimpijski w Tokio. - Karol-petarda, jak żeś go nazwał - skomentował Chmara. - Musi pójść na maksa, aż do ściemnienia - dodał Babiarz.

A Zalewski swoje zrobił, zbiegł do krawężnika na drugiej pozycji, na prześcignięcie Freda Kerleya, późniejszego wicemistrza olimpijskiego z Tokio i brązowego medalisty paryskich igrzysk na 100 metrów nie miał szans.

Karol Zalewski chwyta się za głowę. Właśnie zobaczył, że Polska poprawiłą rekord świata

Przekazał pałeczkę najwyższemu w naszej ekipie Rafałowi Omelko na drugiej pozycji, a ten ją utrzymał, mimo zaciekłych ataków rywala z Trynidadu i Tobago. Tak samo zaczął i zakończył trzeci w polskiej drużynie Łukasz Krawczuk.

Kończył Jakub Krzewina, ten najbardziej niepokorny, o być może największych możliwościach sprinterskich. Miał ogromną stratę do Vernona Norwooda - stałego uczestnika amerykańskich sztafet, dwukrotnego mistrza olimpijskiego z życiówką na stadionie 44.10 s.

Norvood uciekł, na starcie ostatniego okrążenia miał niemal 15 metrów zapasu nad Polakiem. Tu nie było już innej możliwości niż kolejne złoto dla reprezentacji USA.

Pierwszy łuk na ostatnim okrążeniu finału HMŚ w Birmingham. Taką przewagę Norwood miał nad Krzewiną

A jednak doszło do niesamowitego zwrotu, Amerykanin osłabł, zawodnik z Poznania znalazł w sobie niesamowite pokłady mocy. Zaatakował na ostatnim łuku, na prostej finiszowej dopadł rywala, na kratach był już lepszy.

- Jak on to zrobił, ten Kuba? Bez łaski, bez żadnych dyskwalifikacji, jak w 2001 w Lizbonie? - wołał Babiarz. I zamilkł. - Przemek zaniemówił, ja już też nie mówię - powiedział po chwili Chmara.

A za moment obaj byli w jeszcze większym szoku. Ale chyba i Polacy też, bo Karol Zalewski złapał się za głowę.

- Rekord świata, to jest nowy rekord świata - wrzasnął Babiarz.

Chmara: - To chyba nie jest możliwe.

Babiarz: - Zobacz na tez zegar, to jednak jest.

I tak się stało, Polacy poprawili halowy rekord świata, sprowadzili go do czasu 3:01.77. Amerykanie byli o równe dwie dziesiąte gorsi.

Karol Zalewski, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk i Jakub Krzewina. W eliminacjach biegł jeszcze Patryk Adamczyk BEN STANSALL AFP

- W tym momencie trzeba się ukłonić przed jednym człowiekiem. Przed Józefem Lisowskim - przyznał na sam koniec Sebastian Chmara.

W niedzielę rywalizacja sztafet - kobiecych i męskich - w Toruniu.

Polskie złote medale w historii halowych mistrzostw świata

1999, Maebashi: Sebastian Chmara (7-bój)

2001, Lizbona: sztafeta 4x400 metrów (Rysiukiewicz, Haczek, Bocian, Maćkowiak)

2014, Sopot: Kamila Lićwinko (skok wzwyż)

2018, Birmingham: Adam Kszczot (800 metrów) oraz sztafeta 4x400 metrów (Zalewski, Omelko, Krawczuk, Krzewina, Adamczyk)

2026, Toruń: Jakub Szymański (60 m przez płotki)

