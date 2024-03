Statystyk i międzynarodowy sędzia lekkoatletyczny Janusz Rozum odziera ze złudzeń w sprawie losów Polaków na trwających halowych mistrzostwach świata w lekkiej atletyce. Jego zdaniem już "skromne dwa medale byłyby sukcesem". "Nie da się ukryć, że czasy, gdy zdobywaliśmy więcej medali niż mieliśmy szans, jak np. na igrzyskach w Tokio, już minęły. W tej chwili nie jest to takie proste. Nasze silne punkty się częściowo zestarzały, skończyły karierę. Do tego nie wysyłamy do Glasgow wszystkich najlepszych, ale też nie wysyłają najlepszych inni" - powiedział dla PAP.

