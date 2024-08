Polskie medalistki olimpijskie kończą karierę. Wzruszające pożegnanie w Chorzowie

Warszawianka próbowała jeszcze pojechać do Paryża i w ten sposób pożegnać się z wielkim bieganiem. Niestety jej tegoroczne występy na to nie pozwoliły. Na mistrzostwach Polski w Bydgoszczy z tego właśnie powodu emocje wzięły górę. Nie zabrakło też deklaracji co do przyszłości w zawodowym sporcie . "Jedna noga super sobie poradziła, ale druga jakby nie chciała i dawała mi znać. W tym sezonie miałam ochotę poddać się tysiące razy. Ciągle płakałam. Dzisiaj też płaczę. Ale nie dlatego, że się nie udało, tylko dlatego, że to jest koniec przepięknej przygody" - oznajmiła Tomaszowi Kalembie z Interia Sport .

Anna Kiełbasińska oraz Małgorzata Hołub-Kowalik pożegnały się z kibicami

"Ciągle jakoś ciężko jest mi się zebrać na odwagę, ciągle wydaje mi się, że potrzebuje na to pożegnanie z lekkoatletyką jakichś wyjątkowych okoliczności. A z drugiej strony mam ochotę się poddać i jakoś naturalnie przejść do życia. Zresztą kto by rozpamiętywał? Liczy się tylko to co tu i teraz oraz to co przed nami. Ale tego co jest teraz i tego co przede mną, nie byłoby w takich kolorach, gdyby nie te ostatnie 20 lekkoatletycznych lat" - napisała we wzruszającym wpisie.