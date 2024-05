Polski talent okradziony w Paryżu. Potrzebna była pomoc w środku nocy

Gdy tylko nasz najlepszy obecnie "zając" zszedł z bieżni, jego rolę przejął Rak . Prowadził aż do 1200. metra. Tam stopery zmierzyły 2.51,37 sek. 21-latek nie wytrzymał jednak mocnego tempa. Spuchł i ledwie doczłapał do mety.

W założeniu miał biec spokojnie. Na piątej-szóstej pozycji. Poszedł jednak za "zającem" i w efekcie sam nim został. Odcięło go kompletnie. Wyszło zmęczenie przygodami, jakie go dopadły

Podcast Olimpijski. Co to znaczy urodzić się w czepku i zdobyć złoto na igrzyskach. WIDEO

Podcast Olimpijski. Co to znaczy urodzić się w czepku i zdobyć złoto na igrzyskach. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Filip Rak padł ofiarą kradzieży. Wielkie problemy Polaka przed startem w Ostrawie

- Filip stracił półtora dobry na lotnisku w Paryżu po starcie na 800 metrów w Tomblaine. Tam pobiegł życiówkę (1.45,67 sek. - przyp. TK), ale też przesadził z tempem. W Paryżu ukradli mu jednak plecak z dokumentami. Przed odprawą miał przy sobie tylko bilet w telefonie. Oczywiście nie został wpuszczony do samolotu. W środku nocy jakiś nocleg zorganizował mu menedżer Czesław Zapała. Na drugi dzień załatwił też Filipowi wizytę w ambasadzie polskiej. Tam w trybie ekspresowym wydano mu nowy paszport. Trzeba było jednak też zakupić nowy bilet. Po tych przygodach do Ostrawy dotarł dopiero dzień przed startem o godzinie 23. - opowiadał szkoleniowiec.

Rak we wspomnianym Chorzowie wbił się do grona najlepszych polskich specjalistów na 1500 metrów. Jego nowa życiówka to trzeci wynik w historii na tym dystansie w kraju. To także młodzieżowy rekord Polski. W jego wieku tak szybko nie biegał nawet Marcin Lewandowski, brązowy medalista mistrzostw świata i wicemistrz Europy na 1500 metrów. 21-latek wypełnił minimum na mistrzostwa Europy, ale w Ostrawie uciekła mu szansa na dobre punkty do rankingu olimpijskiego. Tymczasem ten występ poszedł na straty.