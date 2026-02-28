Polski rekordzista świata zwieziony na wózku. Dramat tuż po życiówce

W polskiej lekkiej atletyce nie ma chyba większego diamentu niż ten, który został oszlifowany w lubuskiej Szprotawie. Mowa o Hubercie Trościance - 19-letnim podopiecznym, którego talent szlifuje teraz w Warszawie trener Marek Rzepka. W kategoriach młodzieżowych Trościanka błyszczał jak nikt inny - latem 2024 roku został w Limie wicemistrzem świata U-20, uzyskał najlepszy wynik w historii u rocznikowych 18-latków. A zeszłego lata w Tampere, podczas mistrzostw kontynentu U-20, "dobrał się" do rekordu świata. Ba, wręcz zdemolował historyczny rezultat Niklasa Kaula, poprawił go aż o 79 punktów.

To wszystko sprawiło, że jesienią Trościanka został wybrany przez European Athletics wschodzącą gwiazdą lekkiej atletyki. Z Polaków wcześniej sięgnął po to tylko Konrad Bukowiecki (2015), ale na liście znajdziemy też Armanda Duplantisa i Jakoba Ingebrigtsena (2018), Niklasa Kaula i Jarosławę Mahuczich (2019), Femke Bol (2021), Mykolasa Aleknę (2022) czy Mattię Furlaniego (2023). Gwiazdy światowych aren.

Trościanka w tym sezonie miał do nich dołączyć, już w zmaganiach seniorskich. Tu bowiem biega się na wyższych płotkach, pcha cięższą kulą czy rzuca nieco cięższym dyskiem.

Polak celował w mistrzostwa Europy w sierpniu w Birmingham, ale miał już dostać szansę w marcowych HMŚ w Toruniu, w siedmioboju. Testem i pierwszym pełnym wielobojem na poziomie seniorskim zostały halowe mistrzostwa Polski w Toruniu, te zaczęły się dzisiaj.

I jeszcze przed południem doszło do sportowego dramatu 19-latka.

Koszmarny scenariusz Huberta Trościanki. Tuż przed mistrzostwami świata

Trościanka miał szansę jako trzeci Polak w historii przekroczyć granicę 6000 punktów - po Sebastianie Chmarze i Pawle Wiesiołku. Sam mówił kilka tygodni temu, że chciałby to osiągnąć podczas mistrzostw świata. Tyle że za moment skoczył o tyczce równe 5 metrów, o 20 cm poprawił rekord życiowy. A to świetnie punktowana konkurencja. Znakomicie było w sprincie, pokazał już klasę w biegu płotkarskim, skok w dal jest jego mocną stroną. Ze spokojem można więc było czekać na początek mistrzostw Polski.

Tak Hubert Trościanka opuścił Arenę Toruń Michał Laudy / PressFocus Newspix.pl

A te Hubert zaczął znakomicie. Już w pierwszej serii sprintu na 60 m aż o 0.09 sekundy poprawił rekord życiowy - uzyskał 6.92 s. Miał imponującą reakcję startową (0.122 s), na granicy potężnego ryzyka. Chwilę później wieloboiści powinni rozpocząć skok w dal - podczas przygotowań Trościanka nagle upadł na bieżnię. Momentalnie znaleźli się przy nim medycy i trener Rzepka. Halę opuścił na wózku, płakał. Z całą zabandażowaną dolną częścią nogi - łydką i stawem skokowym. Został też wykreślony z kolejnych konkurencji.

Na razie nie ma dokładnych informacji, co się stało. I jak długa przerwa czeka rekordzistę świata. Wszystko jednak wskazuje na to, że o debiucie w seniorskich mistrzostwach świata Trościanka może na ten moment zapomnieć...

Hubert Trościanka Łukasz Szeląg materiały prasowe

