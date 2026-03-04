Polski rekordzista świata musiał przejść operację. Fatalne doniesienia

Wśród juniorów Trościanka nie miał sobie równych. Jego rekord nie był przypadkowy, a w tym sezonie miał rozpocząć walkę wśród seniorów i pokazać, na co stać go w docelowym gronie. Niestety, wszystko zepsuła kontuzja.

Hubert Trościanka kontuzjowany. Musiał przejść operację

Urazu Trościanka nabawił się podczas treningu do zawodów wieloboju. Po wykonaniu jednego z próbnych skoków w dal w trakcie Halowych Mistrzostw Polski, Trościanka upadł. Później podjął decyzję o wycofaniu się z zawodów. Z hali został wywieziony na wózku.

Jak się okazało, kontuzja okazała się ogromnie problematyczna. Trościanka doznał urazu ścięgna Achillesa w lewej nodze, o czym poinformowało PZLA. Szybko postanowiono o tym, że musi przejść pilną operację. Wiadomo już, że ta zakończyła się sukcesem.

Hubert Trościanka opuści więcej niż sezon?

"Rekordzista świata juniorów w dziesięcioboju Hubert Trościanka przeszedł dziś operację po poważnej kontuzji ścięgna Achillesa doznanej podczas halowych mistrzostw Polski. Trudno w tej chwili mówić o konkretnych rokowaniach, ale należy się liczyć z długą przerwą Polaka" - przekazał profil Athletics News.

W komentarzach pod wpisem zastanawiano się, jak długo może potrwać przerwa Trościanki. Zakładano, że odpuści nie tylko nadchodzący sezon letni, ale również przyszły sezon halowy. To byłaby bardzo zła wiadomość pod kątem utrzymania znakomitej dyspozycji zawodnika. Jak jednak podkreślano, najważniejsze, żeby był w pełni sprawności w 2027 roku i wtedy w spokoju mógł walczyć o kwalifikację olimpijską. Póki co najważniejsze jednak, by lekkoatleta wrócił do pełni zdrowia.

Hubert Trościanka Tomasz Kasjaniuk/PZLA materiały prasowe

