"Polski paszport dla Duplantisa". Ależ zdumiewająca deklaracja. Tuż po rekordzie

- To naprawdę jeden z najlepszych mityngów Diamentowej Ligi, w którym brałem udział. Skaczę tu od trzech lat i w każdej kolejnej edycji jest tylko lepiej. Publiczność też staje się coraz bardziej energetyczna. To pomaga. Kocham tu skakać i coś mi się wydaje, że to nie był ostatni raz - to słowa Armanda Duplantisa wypowiedziane przed rokiem, cytowane przez "Przegląd Sportowy".

Wypowiedź nie pozostawia wątpliwości, że Szwed czuje się w naszym kraju znakomicie. Nie mogło być inaczej, skoro po raz kolejny pobił własny rekord świata. Skoczył wówczas 6.26 m.

Ten wynik nie widnieje już w rejestrach na czerwono. Obecny rekord to 6.29 m. Duplantis skoczył tyle w miniony wtorek w Budapeszcie.

Armand Duplantis z beztroską deklaracją: Mógłbym być Polakiem, jeśli chcecie

A już w tę sobotę postara się pokonać poprzeczkę zawieszoną centymetr wyżej. 25-letni lekkoatleta po raz kolejny weźmie udział w memoriale Kamili Skolimowskiej. I ponownie będzie największą gwiazdą imprezy.

Na pierwszej konferencji prasowej pokusił się o wypowiedź, która zdumiała wszystkich zgromadzonych. - Mógłbym być Polakiem, jeśli tego chcecie. Bardzo lubię tutaj być, więc mogę to zrobić - oznajmił Duplantis.

Jego deklarację należy potraktować żartobliwie, ale część internautów od razu zaczęła gorliwie apelować o przyznanie hegemonowi tyczki polskiego paszportu.

Memoriał zainaugurowano w piątek. Tym razem nietypowo - nie na Stadionie Śląskim, lecz na katowickim Rynku. Rywalizowały panie w pchnięciu kulą, skoku wzwyż i skoku o tyczce. W tej ostatniej konkurencji wystartowała Johanna Duplantis, siostra mistrza. Szerzej o tym piszemy TUTAJ.

